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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, почему опасно слишком долго спать

Медики рассказали, почему опасно слишком долго спать Переизбыток сна вреден для организма, как и его недостаток.

Как известно, недостаток сна представляет собой опасность для здоровья и может стать причиной развития целого ряда заболеваний, включая ожирение и болезни сердца. Но теперь команда ученых Норвежского университета науки и технологии предупреждает, что слишком большое количество сна также может быть опасно для сердца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Сон менее 4 часов считается вредным для здоровья сердечно-сосудистой системы человека. Нехватка сна может увеличивать частоту сердечных сокращений, артериальное давление и секрецию гормона адреналина – все эти показатели являются факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, новое исследование показало, что люди, которые спят больше 8 часов в сутки, также сталкиваются с более высоким риском возникновения сердечных недугов.

В ходе исследования специалисты рассмотрели 392164 взрослых, и за 13-летний период 711 человек умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. Было установлено, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 50% для тех, кто спал менее 4 часов в сутки, по сравнению с участниками, которые спали от 4 до 8 часов.

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Тем не менее, люди, которые спали более 8 часов в сутки, имели на 28% больше высокий риск развития болезней сердца. При этом данный риск был выше у женщин, чем у мужчин. Пока что ученые не могут точно сказать, почему избыток сна повышает вероятность возникновения сердечных заболеваний.
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 Теги: сон, вред

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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