Ученые объяснили, как роды влияют на состояние зубов матери

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Медики рассказали, почему УЗИ опасно для беременных Слухи об опасности УЗИ ходили уже давно, однако, сейчас медики подтвердили их.

Медики рассказали, когда у женщин наступает старость Американские ученые установили, что старость женщин наступает с той же скоростью, что и у их матерей.