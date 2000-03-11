Ученые открыли взаимосвязь между храпом и онкологией

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Медики всё время пытаются изобрести лёгкий способ излечения людей от онкологии, сейчас все надежды на новую противораковую вакцину, которая справится с раковыми опухолями ещё на ранних стадиях.

Учёные выявили необратимую связь между ночным храпом у людей и появлением агрессивного рака кожи, а также сильного влияния на зрение человека. Для этого они проводили много исследований, которые базировались на проверке роста злокачественных опухолей у людей, которые храпят во время сна. Так вот они пришли к выводу, что сильный