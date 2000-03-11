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Раздел: Медицина  
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Диетологи подсказали, как научиться пить много воды

Диетологи подсказали, как научиться пить много водыМедики убеждены, что употребление достаточного количества воды в буквальном смысле слова оздоравливает организм человека изнутри.

Наверняка, многие из вас слышали о необходимости выпивать за день 1,5-3 литра воды, в зависимости от того, какой у вас вес. Диетологи рекомендуют рассчитывать необходимое количество воды по формуле 30 мл на 1кг массы тела, то есть, если вы весите 60 кг, то должны опустошать емкость с водой 1,8 л.

Научиться пить много воды, а для некоторых даже литр - это запредельное количество, не так уж и просто. Поэтому эксперты составили список лайфхаков, которые помогут вам начать пить столько воды, сколько нужно:

Добавить лимон. Если вам не нравится пить чистую воду, то долька лимона может решить эту проблему и содержимое стакана приобретет приятный вкус.

Брать с собой маленькую бутылку с водой. Это позволит вам постоянно помнить о том, что нужно выпить пару глотков воды, дабы не допустить обезвоживания.

Будильник. Когда человек чем-то занят, то ему не до воды. Для этого разработчики мобильных приложений создали массу "напоминалок", которые будут подавать сигнал в то время, когда нужно выпить стакан воды.

Заняться спортом. Физические нагрузки провоцируют потоотделение, от чего будет появляться жажда и вы начнете чаще пить воду.

Подготовить воду с вечера. Поставьте у изголовья кровати 0,5 л бутылку или банку с водой и как только проснетесь - выпейте ее. Это принесет пользу еще и пищеварению, так как благодаря поступившей жидкости кишечник начнет работать и ускорится обмен веществ.

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Пейте воду, когда хотите есть. Чаще всего человек путает жажду с голодом, поэтому диетологи советуют при желании покушать выпивать 1-2 стакана воды и только в том случае, если вы продолжаете испытывать голод - ешьте.
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 Теги: вода, польза, советы

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Сегодня, 10:29 » Автор: Валерия Янобекова
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