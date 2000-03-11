Поразительные изменения в организме, которые станут заметны после отказа от сахара

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Сахар и сладости провоцируют развитие жесткой зависимости, от чего многие люди имеют лишний вес и серьезные проблемы со здоровьем. Именно поэтому подавляющее большинство современных людей пытаются распрощаться с пагубной привычкой есть сладкое целыми днями и ночами напролет, используя разнообразные методы.Тем, кто еще в поисках эффективного метода отказа от сахара, диетологи решили рассказать, какие поразительные изменения в организме станут заметны уже через пару недель от того момента, когда сладости исчезнут из рациона питания.- заметите, что ваша кожа стала чистой, гладкой, приобрела естественный оттенок и выровнялась, целлюлит стал менее заметным, а то и вовсе исчез;- распрощаетесь с пищевой зависимостью в целом, то есть перестанете ощущать зверский аппетит каждый раз, когда ваш организм требует простой водички;- станете более позитивно настроенным, а вспышки раздражительности отойдут на задний план и перестанут вас и окружающих расстраивать;- укрепите свой иммунитет и перестанете так часто болеть простудными заболеваниями, так как сахар замедляет всасывание полезных веществ, от чего иммунная система ослабляется;- начнете лучше работать и демонстрировать успехи в учебе, потому что ваша память улучшится, как и когнитивные способности мозга;- наконец-то похудеете и станете обладателем прекрасной фигуры, о которой так долго мечтали, но не могли достичь желаемых результатов из-за зависимости от сладостей.Как вы видите, преимуществ у отказа от сахара, любых блюд и напитков, в которых он содержится, принесет колоссальную пользу вашему самочувствию и здоровью в целом.