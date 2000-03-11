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Раздел: Медицина  
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Ученые выявили новый способ улучшить интимную жизнь

Ученые выявили новый способ улучшить интимную жизнь45% процентов женщин и 31% мужчин не удовлетворены своей сексуальной жизнью.

Американские исследователи выяснили, какой основной фактор влияет на качество сексуальной жизни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lemonade.style.

Профессор психологии Лори Минц из Университета Флориды (США) выявила очевидную закономерность между качеством сексуальной жизни партнеров и продолжительностью их сна. Результаты исследования были опубликованы в The Conversation.

По результатам исследования психолога выяснилось, что каждый третий половозрелый американец недосыпает.

Таким образом Минц пришла к выводу, что эти показатели взаимосвязаны. И не только потому, что люди спят и занимаются сексом в кровати. Но и потому, что некачественный секс и недосып имеют корень одной проблемы — стресса.

По мнению исследователя, у людей существует определенный “замкнутый круг”, в котором качесьтвенный секс способствует качественному сну. Вместе с этим плохой секс приводит к недосыпанию, которое, в свою очередь, значительно снижает сексуальное желание.

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Интересно, что эксперименты также показали, что у представительниц прекрасного пола всего один дополнительный час сна приводит к тому, что у 14% женщин на следующий день бывает хороший секс.
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 Теги: Ученые, интимная жизнь

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Сегодня, 18:16 » Автор: Едгар Букмирза
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