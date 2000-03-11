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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, какая привычка повышает риск развития рака

Медики рассказали, какая привычка повышает риск развития ракаСпециалисты проанализировали данные 500 тысяч человек.

Ученые из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона и Международного агентства по исследованию рака обнаружили, что просмотр телевизора более 4 часов в день на 35% увеличивает вероятность развития рака толстой кишки у мужчин. Это распространенное онкологическое заболевание обычно связано с высококалорийной диетой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthyliving.com.ua.

Исследование показало: риск рака толстой кишки у мужчин, проводящих много времени за экраном телевизора, был повышен на треть, а у женщин - всего на 11%. По мнению исследователей, выявленные случаи рака прямой кишки обусловлены тем, что едят мужчины во время просмотров телепередач.

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Возможно, к злоупотреблению высококалорийной пищи людей подталкивает реклама не очень полезных продуктов по телевизору. При этом ученым не удалось обнаружить взаимосвязи между временем, проведенным за компьютером, и риском развития онкологических болезней. Авторы исследования рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты и вести здоровый образ жизни. Это будет служить лучшей профилактикой рака толстой кишки.
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 Теги: Медики, рак

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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