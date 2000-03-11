Раздел: Медицина
Медики рассказали, какая привычка повышает риск развития рака
Специалисты проанализировали данные 500 тысяч человек.
Ученые из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона и Международного агентства по исследованию рака обнаружили, что просмотр телевизора более 4 часов в день на 35% увеличивает вероятность развития рака толстой кишки у мужчин. Это распространенное онкологическое заболевание обычно связано с высококалорийной диетой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthyliving.com.ua.
Исследование показало: риск рака толстой кишки у мужчин, проводящих много времени за экраном телевизора, был повышен на треть, а у женщин - всего на 11%. По мнению исследователей, выявленные случаи рака прямой кишки обусловлены тем, что едят мужчины во время просмотров телепередач.
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Возможно, к злоупотреблению высококалорийной пищи людей подталкивает реклама не очень полезных продуктов по телевизору. При этом ученым не удалось обнаружить взаимосвязи между временем, проведенным за компьютером, и риском развития онкологических болезней. Авторы исследования рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты и вести здоровый образ жизни. Это будет служить лучшей профилактикой рака толстой кишки.
Ученые из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона и Международного агентства по исследованию рака обнаружили, что просмотр телевизора более 4 часов в день на 35% увеличивает вероятность развития рака толстой кишки у мужчин. Это распространенное онкологическое заболевание обычно связано с высококалорийной диетой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthyliving.com.ua.
Исследование показало: риск рака толстой кишки у мужчин, проводящих много времени за экраном телевизора, был повышен на треть, а у женщин - всего на 11%. По мнению исследователей, выявленные случаи рака прямой кишки обусловлены тем, что едят мужчины во время просмотров телепередач.
Читайте также: Ученые рассказали чем опасна любовь к сладкому
Возможно, к злоупотреблению высококалорийной пищи людей подталкивает реклама не очень полезных продуктов по телевизору. При этом ученым не удалось обнаружить взаимосвязи между временем, проведенным за компьютером, и риском развития онкологических болезней. Авторы исследования рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты и вести здоровый образ жизни. Это будет служить лучшей профилактикой рака толстой кишки.
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