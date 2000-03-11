Медики рассказали, кому грозит появление язвы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Названа самая опасная группа крови Люди с четвертой группой крови (АВ) оказались особенно склонными к развитию проблем с памятью и мышлением.

Люди с какой группой крови чаще имеют болезни сердца От группы крови во многом зависит риск сердечнососудистых заболеваний – так утверждают ученые.