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Медики рассказали, кому грозит появление язвы

Медики рассказали, кому грозит появление язвыОпределенный тип людей склонен к появлению язвы

К язвенной болезни предрасположены люди с определенной группой крови, а также имеющие общий набор психологических характеристик. Врачи назвали признаки, по которым можно определить такую склонность к язве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

В интервью порталу MedPulse.Ru врач высшей категории Галина Ивашова рассказала о том, что научные исследования подтверждают связь между высоким риском язвы и привычкой человека подавлять эмоции, а также быть вечно недовольным. К примеру, большое число больных язвенной болезнью считают себя не слишком умными, мрачно оценивают жизненные перспективы, скептически высказываются о наличии счастья в их жизни.

По словам Ивашовой, московские психологи в результате недавнего исследования выявили закономерность между чертами характера человека и вероятностью развития язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.

«Большинству язвенников оказались свойственны недовольство собой, тревога, беспокойство из-за ожидаемой неудачи при остром желании успеха. Они уверены, что никогда не смогут достичь желаемого, поэтому постоянно испытывают эмоциональный дискомфорт. Такое психологическое состояние ведет к хроническому стрессу и специфическим изменениям в нервной системе. В результате может развиться целый букет болезней», - сообщила специалист.

Также, по словам врача, к язвенной болезнью оказываются склонными преимущественно люди с первой и второй группой крови. При этом у обладателей первой группой крови чаще развивается язва двенадцатиперстной кишки. Среди пациентов со второй группой крови чаще всего обнаруживают язву двенадцатиперстной кишки, связанную с любовью к соленой еде.

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Ранее ученые из Манчестерского университета обнаружили, что вещества, содержащиеся в картофеле, могут подавлять бактерии, провоцирующие развитие воспалительных процессов в желудке. Причем делают это эффективнее, чем антибиотики.
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 Теги: язва, болезни

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Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
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