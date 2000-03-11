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Раздел: Медицина  
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Названы лучшие продукты для профилактики рака

Названы лучшие продукты для профилактики ракаЭффективную противораковую защиту орехи обеспечивают даже при сравнительно небольшом объеме

Специалисты Йельского онкологического центра (США) представили данные о том, что следует употреблять в пищу на регулярной основе для предотвращения развития рака. С этой целью американские ученые предложили съедать всего две горсти орехов в неделю, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

«Еженедельное употребление в пищу грецких орехов, миндаля или кешью сокращает риски заболевания раком», - приводится мнение онкологов в Daily Mail.

Эффективную противораковую защиту орехи обеспечивают даже при сравнительно небольшом объеме - достаточно еженедельной порции в две горсти. При этом, отмечают исследователи, употребление орехов помогает и тем, кто уже болен.

«Грецкие орехи, кешью и миндаль увеличивают на 46 процентов шансы на выживание тех людей, кто уже страдает от онкологических заболеваний», - заявили ученые.

Наибольшая ценность в оздоровительном эффекте от употребления орехов, по мнению специалистов, в том, что они препятствуют повышению уровня сахара в крови и снижают уже повышенное содержание глюкозы. Снижение уровня сахара коррелирует с чуткостью организма к инсулину и уменьшением воспаления, - все это повышают резистентность организма к развитию злокачественных опухолей.

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Ранее ученые констатировали, что регулярное употребление орехов является отличным способом купировать тягу к вредной калорийной пище и контролировать аппетит.
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 Теги: продукты, рак

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Сегодня, 06:22 » Автор: Татьяна Ларина
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