Раздел: Медицина
Эти продукты способны улучшить аппетит
Диетологи не советуют есть эти продукты тем, кто хочет похудеть.
Очень часто мужчины, но в большинстве своем - женщины, обращают внимание на то, что постоянно ощущают непреодолимое желание съесть хоть что-нибудь. Причем, зверский аппетит не покидает даже после того, как человек поел. Диетологи объясняют это тем, что люди едят как раз те продукты, которые улучшают аппетит, сами того не подозревая.
Список продуктов и напитков, после которых жутко хочется кушать:
Спиртные напитки. Это самый опасный для человека продукт, который абсолютно притупляет чувство насыщения пищей. За праздничным столом, где спиртное льется рекой, а от блюд ломится стол, просто невозможно перестать что-то постоянно жевать.
Фаст-фуд. В таких продуктах содержится слишком много соли, сахара, консервантов, трансжиров, усилителей вкуса и прочих добавок, от чего аппетит только повышается.
Сладости и рафинированный сахар. Эти продукты имеют высокий гликемический индекс, за счет чего провоцируют резкое повышение уровня сахара в крови. Затем выделяется много инсулина, а глюкоза, наоборот, снижается. Этот процесс посылает в мозг сигнал о голоде.
Все блюда и продукты, в составе которых много насыщенных жиров. Насыщенные жиры, как и алкоголь, притупляют чувство насыщения, поэтому после употребления продуктов, в составе которых они имеются, аппетит улучшается.
Смузи. Не зря диетологи рекомендуют не есть перед сном фрукты, ведь они повышают аппетит и заснуть, не перекусив еще раз чем-нибудь калорийным, не получится. Тоже самое касается и смузи, и свежеотжатых соков. Самое благоприятное время для их употребления - утро.
Кукурузные хлопья, мюсли, диетические батончики. В этих продуктах, которые производители предлагают нам употреблять на завтрак, нет того количества углеводов, которые нужны организму, а вот сахара и усилителей вкуса - полным-полно, вот они то и повышают аппетит.
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Для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой, вышеперечисленные продукты должны быть, если не под запретом, то в конкретном ограничении. Исключение касается только смузи, правда, лучше всего употреблять этот витаминный состав в первой половине дня, например, в качестве второго завтрака.
Очень часто мужчины, но в большинстве своем - женщины, обращают внимание на то, что постоянно ощущают непреодолимое желание съесть хоть что-нибудь. Причем, зверский аппетит не покидает даже после того, как человек поел. Диетологи объясняют это тем, что люди едят как раз те продукты, которые улучшают аппетит, сами того не подозревая.
Список продуктов и напитков, после которых жутко хочется кушать:
Спиртные напитки. Это самый опасный для человека продукт, который абсолютно притупляет чувство насыщения пищей. За праздничным столом, где спиртное льется рекой, а от блюд ломится стол, просто невозможно перестать что-то постоянно жевать.
Фаст-фуд. В таких продуктах содержится слишком много соли, сахара, консервантов, трансжиров, усилителей вкуса и прочих добавок, от чего аппетит только повышается.
Сладости и рафинированный сахар. Эти продукты имеют высокий гликемический индекс, за счет чего провоцируют резкое повышение уровня сахара в крови. Затем выделяется много инсулина, а глюкоза, наоборот, снижается. Этот процесс посылает в мозг сигнал о голоде.
Все блюда и продукты, в составе которых много насыщенных жиров. Насыщенные жиры, как и алкоголь, притупляют чувство насыщения, поэтому после употребления продуктов, в составе которых они имеются, аппетит улучшается.
Смузи. Не зря диетологи рекомендуют не есть перед сном фрукты, ведь они повышают аппетит и заснуть, не перекусив еще раз чем-нибудь калорийным, не получится. Тоже самое касается и смузи, и свежеотжатых соков. Самое благоприятное время для их употребления - утро.
Кукурузные хлопья, мюсли, диетические батончики. В этих продуктах, которые производители предлагают нам употреблять на завтрак, нет того количества углеводов, которые нужны организму, а вот сахара и усилителей вкуса - полным-полно, вот они то и повышают аппетит.
Читайте также: Медики опровергли популярные мифы о холестерине
Для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой, вышеперечисленные продукты должны быть, если не под запретом, то в конкретном ограничении. Исключение касается только смузи, правда, лучше всего употреблять этот витаминный состав в первой половине дня, например, в качестве второго завтрака.
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