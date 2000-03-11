Эти продукты способны улучшить аппетит

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Очень часто мужчины, но в большинстве своем - женщины, обращают внимание на то, что постоянно ощущают непреодолимое желание съесть хоть что-нибудь. Причем, зверский аппетит не покидает даже после того, как человек поел. Диетологи объясняют это тем, что люди едят как раз те продукты, которые улучшают аппетит, сами того не подозревая.Это самый опасный для человека продукт, который абсолютно притупляет чувство насыщения пищей. За праздничным столом, где спиртное льется рекой, а от блюд ломится стол, просто невозможно перестать что-то постоянно жевать.В таких продуктах содержится слишком много соли, сахара, консервантов, трансжиров, усилителей вкуса и прочих добавок, от чего аппетит только повышается.Эти продукты имеют высокий гликемический индекс, за счет чего провоцируют резкое повышение уровня сахара в крови. Затем выделяется много инсулина, а глюкоза, наоборот, снижается. Этот процесс посылает в мозг сигнал о голоде.Насыщенные жиры, как и алкоголь, притупляют чувство насыщения, поэтому после употребления продуктов, в составе которых они имеются, аппетит улучшается.Не зря диетологи рекомендуют не есть перед сном фрукты, ведь они повышают аппетит и заснуть, не перекусив еще раз чем-нибудь калорийным, не получится. Тоже самое касается и смузи, и свежеотжатых соков. Самое благоприятное время для их употребления - утро.В этих продуктах, которые производители предлагают нам употреблять на завтрак, нет того количества углеводов, которые нужны организму, а вот сахара и усилителей вкуса - полным-полно, вот они то и повышают аппетит.Для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой, вышеперечисленные продукты должны быть, если не под запретом, то в конкретном ограничении. Исключение касается только смузи, правда, лучше всего употреблять этот витаминный состав в первой половине дня, например, в качестве второго завтрака.