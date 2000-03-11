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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы

Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системыСвои выводы ученые озвучили после глобального исследования.

Американские ученые в очередной раз представили публике результаты глобального исследования, которое длилось более тридцати лет, а анкетные данные были изучены в количестве 73 тысяч штук.

Медработники из разных клиник в США вызвались добровольцами для участия в длительном эксперименте. Они заполняли специальные анкеты, в которых указывали абсолютно все продукты, которые употребляли ежедневно.

За годы исследования, которое завершилось в 2012 году, около четырех тысяч участников умерли, большинство из которых - по причине сердечной недостаточности, гипертонии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

На основании имеющейся информации ученые провели контрольную проверку и выявили, что сердечники - это те люди, которые практически не употребляли молочных и кисломолочных продуктов в течение половины своей жизни. А те, в рационе которых, на постоянной основе присутствовал йогурт и кефир, наоборот, показали наилучшие результаты и в пожилом возрасте могли похвастаться отменным здоровьем, по крайней мере, в области сердечно-сосудистой системы.

Польза натурального йогурта

Ранее, ученые уже поднимали тему полезных свойств йогурта, указывая на его способность расширять кровеносные сосуды и препятствовать образованию холестериновых бляшек в них. Так происходит потому, что ферменты йогурта стимулируют производство моноокиси азота в крови, которая расслабляет сосуды.

Тщательный анализ, проведенный учеными, показал, что всего двух стаканов йогурта в неделю будет достаточно для того, чтобы поддерживать здоровье сосудистой системы и сердца.

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Таким образом, американские ученые настоятельно рекомендуют и женщинам и мужчинам с молодого возраста несколько раз в неделю употреблять натуральный йогурт или же другие кисломолочные напитки.
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 Теги: сердце, сосуды, йогурт

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Сегодня, 12:23 » Автор: Валерия Янобекова
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