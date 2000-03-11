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Раздел: Медицина  
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Пять натуральных средств от высокого артериального давления

Пять натуральных средств от высокого артериального давления Гипертоникам нужно взять эти рецепты на заметку.

При артериальной гипертензии человек испытывает массу неприятных симптомов: головная боль и головокружение, тошнота и рвота, сонливость, озноб, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, одышка и многие другие.

В народной медицине есть много разнообразных эффективных средств, которые помогают контролировать давление и препятствовать его повышению.

Эксперты предлагают испробовать рецепты, в основе которых лежит мед:

Грецкие орехи+мед. Измельчить 100 г ядер грецких орехов и смешать их с 50 г меда. Принимать по 1 ч.л. три раза в день. Хранить средство в стеклянной посуде в холодильнике. Когда смесь закончится - сделать новую.

Клевер+мед. Листья и цветки клевера в количестве двух столовых ложек засыпать в термос и залить 0,5 л кипятка. Дать настояться в течение 40 минут. Процедить и добавить 2 ст.л цветочного меда, хорошо размешать. Перелить обратно в термос и принимать по 100 мл в день.

Шиповник+мед. Большую ложку плодов шиповника залить 300 мл кипятка. Настаивать в термосе 5 часов. Принимать по 100 мл три раза в день.

Клюква+мед. 250 г ягод перетереть с 200 г меда. Принимать по 1 ст.л три раза в день, желательно перед едой за 20-30 минут.

Яблочный и лимонный сок+мед. Смешать в стеклянной банке 200 мл яблочного сока с 500 мл лимонного и 200 г меда. Хранить в холодильнике. Пить по столовой ложке 3 раза в день за час до еды.

Все эти рецепты эффективно очищают кровеносные сосуды и способствуют их расширению, а также снижают уровень холестерина в крови и предотвращают образование холестериновых бляшек на стенках сосудов, за счет чего давление всегда будет в норме.

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Используйте вышеперечисленные средства для профилактики высокого артериального давления, а также в моменты, когда оно уже успело повыситься.
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 Теги: гипертония, народные методы

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Сегодня, 14:10 » Автор: Валерия Янобекова
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