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Раздел: Медицина  
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Названы специи, обладающие самыми целебными свойствами

Названы специи, обладающие самыми целебными свойствамиНекоторые специи обладают уникальными оздоравливающими свойствами.

С давних времен пряности и специи использовались в народной медицине, как действенное средство против всяческих недугов. Сейчас люди намного реже пользуются этими доступными и недорогими рецептами, чем раньше, предпочитая лечиться таблетками.

Эти специи могут помочь в лечении и профилактике заболеваний сердца, сосудов, а также онкологических и многих других болезней:

Куркума и корица - обладают мощным антихолестериновым эффектом, за счет чего улучшается состояние кровеносных сосудов и снижается риск атеросклероза, гипертонии и других недугов.

Имбирь, гвоздика и корица - отлично справляются с вирусными заболеваниями, потому как обладают противовирусными свойствами, а еще они укрепляют иммунную систему, за счет чего образуют надежную защиту организму человека от патогенных микроорганизмов.

Перец Чили, гвоздика, базилик, куркума, тмин, имбирь, розмарин - помогают эффективно избавляться от избыточных килограммов, ускоряя обмен веществ и сжигая жировые клетки.

Шафран, черный перец, куркума, ламинария, асафетида, полынь - избавляют от приступов головной боли.

Тмин, имбирь, перец Чили, розмарин, мята, чеснок - выводят из организма свободных радикалов, тем самым защищают от всех видов онкологических заболеваний.

Орегано, шалфей, куркума, тимьян, розмарин - восстанавливают гормональный фон и способствуют улучшению работы щитовидной железы.

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Включите вышеперечисленные специи в свой рацион питания и будете здоровы!
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 Теги: специи, польза

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Сегодня, 15:54 » Автор: Валерия Янобекова
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