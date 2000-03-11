Раздел: Медицина
Названы специи, обладающие самыми целебными свойствами
Некоторые специи обладают уникальными оздоравливающими свойствами.
С давних времен пряности и специи использовались в народной медицине, как действенное средство против всяческих недугов. Сейчас люди намного реже пользуются этими доступными и недорогими рецептами, чем раньше, предпочитая лечиться таблетками.
Эти специи могут помочь в лечении и профилактике заболеваний сердца, сосудов, а также онкологических и многих других болезней:
Куркума и корица - обладают мощным антихолестериновым эффектом, за счет чего улучшается состояние кровеносных сосудов и снижается риск атеросклероза, гипертонии и других недугов.
Имбирь, гвоздика и корица - отлично справляются с вирусными заболеваниями, потому как обладают противовирусными свойствами, а еще они укрепляют иммунную систему, за счет чего образуют надежную защиту организму человека от патогенных микроорганизмов.
Перец Чили, гвоздика, базилик, куркума, тмин, имбирь, розмарин - помогают эффективно избавляться от избыточных килограммов, ускоряя обмен веществ и сжигая жировые клетки.
Шафран, черный перец, куркума, ламинария, асафетида, полынь - избавляют от приступов головной боли.
Тмин, имбирь, перец Чили, розмарин, мята, чеснок - выводят из организма свободных радикалов, тем самым защищают от всех видов онкологических заболеваний.
Орегано, шалфей, куркума, тимьян, розмарин - восстанавливают гормональный фон и способствуют улучшению работы щитовидной железы.
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Включите вышеперечисленные специи в свой рацион питания и будете здоровы!
С давних времен пряности и специи использовались в народной медицине, как действенное средство против всяческих недугов. Сейчас люди намного реже пользуются этими доступными и недорогими рецептами, чем раньше, предпочитая лечиться таблетками.
Эти специи могут помочь в лечении и профилактике заболеваний сердца, сосудов, а также онкологических и многих других болезней:
Куркума и корица - обладают мощным антихолестериновым эффектом, за счет чего улучшается состояние кровеносных сосудов и снижается риск атеросклероза, гипертонии и других недугов.
Имбирь, гвоздика и корица - отлично справляются с вирусными заболеваниями, потому как обладают противовирусными свойствами, а еще они укрепляют иммунную систему, за счет чего образуют надежную защиту организму человека от патогенных микроорганизмов.
Перец Чили, гвоздика, базилик, куркума, тмин, имбирь, розмарин - помогают эффективно избавляться от избыточных килограммов, ускоряя обмен веществ и сжигая жировые клетки.
Шафран, черный перец, куркума, ламинария, асафетида, полынь - избавляют от приступов головной боли.
Тмин, имбирь, перец Чили, розмарин, мята, чеснок - выводят из организма свободных радикалов, тем самым защищают от всех видов онкологических заболеваний.
Орегано, шалфей, куркума, тимьян, розмарин - восстанавливают гормональный фон и способствуют улучшению работы щитовидной железы.
Читайте также: Названы лучшие продукты для профилактики рака
Включите вышеперечисленные специи в свой рацион питания и будете здоровы!
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