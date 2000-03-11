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Медики объяснили, почему нельзя есть фрукты на ужин
У фруктов высокое содержание фруктового сахара известного, как фруктоза.
Любите фрукты? Только вначале необходимо все тщательно взвесить, перед тем как приступать ужинать фруктами. Однако на завтрак абсолютно все равно, чему вы отдадите предпочтение: будь то мюсли или простой перекус, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Врачи рассказали, что фрукты дают энергию нашему организму и к тому же они хорошо утоляют голод между приёмами еды. И только вечером следует держаться от фруктов подальше. Итак, почему же в течение дня можно употреблять фрукты, а вот ужинать фруктами не следует?
У фруктов высокое содержание фруктового сахара известного, как фруктоза. Она не утоляет голод, а перерабатывается в печени. Хотя и без инсулина, но, несмотря на это в печени стимулируется выработка жира. Именно это, непосредственно и способствует бодрости.
Ночью потребности в энергии ниже, чем днём. Углеводы, которые содержатся во фруктах, заботятся о том, чтобы тело получило как можно больше энергии. Это абсолютно не нужно в ночное время.
Если у вас чувствительный желудок, тогда, возможно, ночное пищеварение будет активно. В основном это касается, если перед тем как идти в постель вы ужинали фруктами. Ничего не замечаете? Тогда вам повезло, и вы смогли спокойно спать без излишнего брожения в кишечнике.
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Хорошее: лимоны, малина, черника и грейпфрут обладают более низким количественным составом углеводов, чем, например, манго, ананас или инжир.
Любите фрукты? Только вначале необходимо все тщательно взвесить, перед тем как приступать ужинать фруктами. Однако на завтрак абсолютно все равно, чему вы отдадите предпочтение: будь то мюсли или простой перекус, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Врачи рассказали, что фрукты дают энергию нашему организму и к тому же они хорошо утоляют голод между приёмами еды. И только вечером следует держаться от фруктов подальше. Итак, почему же в течение дня можно употреблять фрукты, а вот ужинать фруктами не следует?
У фруктов высокое содержание фруктового сахара известного, как фруктоза. Она не утоляет голод, а перерабатывается в печени. Хотя и без инсулина, но, несмотря на это в печени стимулируется выработка жира. Именно это, непосредственно и способствует бодрости.
Ночью потребности в энергии ниже, чем днём. Углеводы, которые содержатся во фруктах, заботятся о том, чтобы тело получило как можно больше энергии. Это абсолютно не нужно в ночное время.
Если у вас чувствительный желудок, тогда, возможно, ночное пищеварение будет активно. В основном это касается, если перед тем как идти в постель вы ужинали фруктами. Ничего не замечаете? Тогда вам повезло, и вы смогли спокойно спать без излишнего брожения в кишечнике.
Читайте также: Медики объяснили, почему нельзя полностью отказываться от сахара
Хорошее: лимоны, малина, черника и грейпфрут обладают более низким количественным составом углеводов, чем, например, манго, ананас или инжир.
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