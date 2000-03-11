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Названы лучшие продукты для сохранения женской красоты

Названы лучшие продукты для сохранения женской красоты Эта пища поможет оставаться молодой и красивой.

Красота и здоровье требуют большого внимания от человека. Однако этим вопросом основном занимаются женщины, которые испытывают десятки методов, чтобы сохранить свою молодость и стройность, сообщает Хроника.инфо со сссылкой на Healthy Living.

Эксперты утверждают, что всего лишь 5 продуктов должны обязательно быть в рационе каждой женщины, которая стремится отлично выглядеть в любом возрасте.

Молочные продукты

Французские женщины, которые славятся стройной фигурой, в своем рационе обязательно имеют сыры и йогурты. В основе этих продуктов кальций, который необходим организму для здоровья костей, зубов, волос и ногтей. Поэтому правильное потребление молочных продуктов помогает женщинам не только поддерживать здоровье, но и обеспечивает им хорошую осанку. Однако следует помнить, что чрезмерное поедание сыра может привести к ожирению. Поэтому диетологи советуют есть его не более 200 граммов в неделю.

Красная рыба

Рыба содержит необходимые для женщины кислоты Омега-3. Именно они обеспечивают упругость и эластичность кожи. Поэтому, введя в рацион красную рыбу, женщина может забыть о преждевременных морщинах и надолго сохранит молодость своего лица. Для достижения такого эффекта диетологи советуют выбирать семгу, лосось или горбушу. Рыбу полезно употреблять минимум 2 раза в неделю.

Продукты, содержащие витамин С

Для поддержания женской красоты необходимо потреблять продукты, богатые витамином С. К этой категории относятся киви, цитрусовые, клюква и болгарский перец. Как известно, витамин С помогает поддерживать упругость кожи. Кроме этого, такие продукты укрепляют иммунную и нервную системы, повышает защитную функцию организма.

Брокколи

Брокколи положительно влияет на нервную систему человека благодаря высокому содержанию витамина В. Регулярное употребление этого овоща помогает не только бороться с бактериями в организме, но и продлить свою молодость. Женщинам диетологи рекомендуют есть брокколи минимум 2 раза в неделю.

Горький шоколад

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Те женщины, которые отказались от сахара и сладостей, могут получать глюкозу от горького шоколада. Он богат магнием, марганем, медью, цинком и фосфором, помогает укрепить кости и нормализовать гормональный фон. Однако врачи рекомендуют есть не более 25 граммов шоколада в день.
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 Теги: красота, продукты

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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