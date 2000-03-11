Раздел: Медицина
Болезнь Х: эксперты ВОЗ предупредили о появлении новой серьезной угрозы
Всемирная организация здравоохранения ожидает появления неизученной болезни.
Специалисты Всемирной организации здоровья предупреждают население Земли о появление новой неизученной болезни, которую они назвали «Болезнь Х». Хотя может быть, что болезнь пока не появилась, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эксперты ВОЗ никогда не были так озадачены, как сообщают приближённые к ним западным СМИ. Специалисты пока даже не знают, существует ли эта болезнь, но они уверены, что именно она станет причиной будущей пандемии. В ВОЗ уже внесли её в список опасных заболеваний на ряду с вирусами Эболы, Зика и тяжёлым острым респираторным синдромом.
«Болезнь Х» вызывает панику среди учёных, в первую очередь, потому что они не знают ни откуда она появилась, ни что она поразит точно и как с ней бороться. Однако эксперты почти на 100% уверены, что эта неизученная «Болезнь Х» была выведена человеком. Например, она может быть создана в лабораториях, которые готовили химическое и биологическое оружие для Сирии.
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Тем не менее в ВОЗ просят не поднимать панику: цель их заявления была в том, чтобы заставить учёных работать с широким спектром патогенов, а население – при малейшем недуге обращаться к разнообразным врачам. В ВОЗ настаивают, что «Болезнь Х» действительно способна погубить миллионы.
Специалисты Всемирной организации здоровья предупреждают население Земли о появление новой неизученной болезни, которую они назвали «Болезнь Х». Хотя может быть, что болезнь пока не появилась, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эксперты ВОЗ никогда не были так озадачены, как сообщают приближённые к ним западным СМИ. Специалисты пока даже не знают, существует ли эта болезнь, но они уверены, что именно она станет причиной будущей пандемии. В ВОЗ уже внесли её в список опасных заболеваний на ряду с вирусами Эболы, Зика и тяжёлым острым респираторным синдромом.
«Болезнь Х» вызывает панику среди учёных, в первую очередь, потому что они не знают ни откуда она появилась, ни что она поразит точно и как с ней бороться. Однако эксперты почти на 100% уверены, что эта неизученная «Болезнь Х» была выведена человеком. Например, она может быть создана в лабораториях, которые готовили химическое и биологическое оружие для Сирии.
Читайте также: Названы лучшие продукты для сохранения женской красоты
Тем не менее в ВОЗ просят не поднимать панику: цель их заявления была в том, чтобы заставить учёных работать с широким спектром патогенов, а население – при малейшем недуге обращаться к разнообразным врачам. В ВОЗ настаивают, что «Болезнь Х» действительно способна погубить миллионы.
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