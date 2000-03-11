Эти продукты из мяса чаще всего вызывают опасные болезни

В США составили рейтинг самых опасных мясных продуктов.



Какие мясные продукты чаще всего делают людей больными? Читайте рейтинг, составленный американскими специалистами, сообщает



Цыпленок и говяжий фарш — те самые мясные продукты, которые чаще всего приводят потребителей на больничные койки.



Правозащитная организация Центр науки в интересах общества (CSPI) составила Топ мясных продуктов в зависимости от их способности вызывать болезни.



В верхней части списка оказалось куриное мясо. По статистике за 1998 – 2010 годы, куриная продукция, в том числе жареная курица, вызвала 452 вспышки болезней пищевого происхождения и 6896 случаев заболевания в США. (Вспышкой считается заболевание 2 и более человек, связанное с общим источником питания).



Говяжий фарш занял второе место: этот продукт вызвал 336 вспышку и 3801 случай заболеваний за тот же период времени. Затем идут говяжьи стейки и мясо индейки, которые были ответственны за 130 и 82 вспышки соответственно.



Колбасные изделия, свинина и ростбиф являются продуктами среднего уровня (они вызвали от 60 до 130 вспышек), а ветчина, колбаса и куриные наггетсы оказались самыми безобидными (вызвали от 34 до 57 вспышек), говорится в докладе.



Чаще всего причиной болезней были бактерии Salmonella и E coli. Эти патогены чаще всего попадают в мясные продукты во время убоя или при переработке мяса.



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Не менее опасно неправильно хранить мясные продукты или же готовить их с нарушением санитарных норм — эти причины ответственны за треть болезней. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Какие мясные продукты чаще всего делают людей больными? Читайте рейтинг, составленный американскими специалистами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Цыпленок и говяжий фарш — те самые мясные продукты, которые чаще всего приводят потребителей на больничные койки.Правозащитная организация Центр науки в интересах общества (CSPI) составила Топ мясных продуктов в зависимости от их способности вызывать болезни.В верхней части списка оказалось куриное мясо. По статистике за 1998 – 2010 годы, куриная продукция, в том числе жареная курица, вызвала 452 вспышки болезней пищевого происхождения и 6896 случаев заболевания в США. (Вспышкой считается заболевание 2 и более человек, связанное с общим источником питания).Говяжий фарш занял второе место: этот продукт вызвал 336 вспышку и 3801 случай заболеваний за тот же период времени. Затем идут говяжьи стейки и мясо индейки, которые были ответственны за 130 и 82 вспышки соответственно.Колбасные изделия, свинина и ростбиф являются продуктами среднего уровня (они вызвали от 60 до 130 вспышек), а ветчина, колбаса и куриные наггетсы оказались самыми безобидными (вызвали от 34 до 57 вспышек), говорится в докладе.Чаще всего причиной болезней были бактерии Salmonella и E coli. Эти патогены чаще всего попадают в мясные продукты во время убоя или при переработке мяса.Не менее опасно неправильно хранить мясные продукты или же готовить их с нарушением санитарных норм — эти причины ответственны за треть болезней.



