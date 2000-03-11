» » В Австралии назвали элементарные правила, позволяющие избавиться от целлюлита
Раздел: Медицина  
0

В Австралии назвали элементарные правила, позволяющие избавиться от целлюлита

В Австралии назвали элементарные правила, позволяющие избавиться от целлюлита Выполнить эти советы под силу любой женщине.

Сиднейский персональный тренер Камилла Акерберг рассказала о том, как можно без проблем навсегда победить такую деликатную женскую проблему, как целлюлит. Эксперт назвала 8 правил, которые победят апельсиновую корку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

28-летняя Камилла Акерберг обладательница идеальных параметров тела, а также звездный фитнес-тренер. Девушка назвала правила, придерживаясь которым, можно быстро избавиться от ненавистного целлюлита. В первую очередь нужно отказаться от курения, которое снижает кровоток. Далее следуют регулярные массажи, не стоит забывать о полезных продуктах. Стоит употреблять много зелени в любое время года.

Читайте также: Названы лучшие продукты для сохранения женской красоты

Важно употреблять полезные жиры, которые содержаться в орехах и рыбе. В спортивном зеле стоит обратить внимание на силовые упреждения, которые борются против целлюлита. Далее два раза в неделю заниматься кардио тренировками. После занятий обязательно растягиваться. Эти правила помогут быстро и эффективно забыть о целлюлите, утверждает Камилла Акерберг.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: целлюлит, правила

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     317
     0

Похожие новости по теме

Диетологи рассказали всю правду о причинах появления целлюлита Диетологи рассказали всю правду о причинах появления целлюлита

Теперь развитие целлюлита можно будет предупредить заранее.

Названы продукты, провоцирующие появление целлюлита Названы продукты, провоцирующие появление целлюлита

Кроме косметических процедур, чтобы избавиться от целлюлита стоит пересмотреть свой рацион.

Эти продукты помогут избавиться от головной боли Эти продукты помогут избавиться от головной боли

Головные боли для многих людей большая проблема.

Названы действенные способы избавления от целлюлита Названы действенные способы избавления от целлюлита

Целлюлит - это не просто некрасиво, это еще и говорит о проблемах со здоровьем.

Медики назвали основные причины появления целлюлита Медики назвали основные причины появления целлюлита

Теперь вы будете знать, почему на ваших бедрах появился целлюлит.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх