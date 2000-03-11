Раздел: Медицина
В Австралии назвали элементарные правила, позволяющие избавиться от целлюлита
Выполнить эти советы под силу любой женщине.
Сиднейский персональный тренер Камилла Акерберг рассказала о том, как можно без проблем навсегда победить такую деликатную женскую проблему, как целлюлит. Эксперт назвала 8 правил, которые победят апельсиновую корку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
28-летняя Камилла Акерберг обладательница идеальных параметров тела, а также звездный фитнес-тренер. Девушка назвала правила, придерживаясь которым, можно быстро избавиться от ненавистного целлюлита. В первую очередь нужно отказаться от курения, которое снижает кровоток. Далее следуют регулярные массажи, не стоит забывать о полезных продуктах. Стоит употреблять много зелени в любое время года.
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Важно употреблять полезные жиры, которые содержаться в орехах и рыбе. В спортивном зеле стоит обратить внимание на силовые упреждения, которые борются против целлюлита. Далее два раза в неделю заниматься кардио тренировками. После занятий обязательно растягиваться. Эти правила помогут быстро и эффективно забыть о целлюлите, утверждает Камилла Акерберг.
Сиднейский персональный тренер Камилла Акерберг рассказала о том, как можно без проблем навсегда победить такую деликатную женскую проблему, как целлюлит. Эксперт назвала 8 правил, которые победят апельсиновую корку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
28-летняя Камилла Акерберг обладательница идеальных параметров тела, а также звездный фитнес-тренер. Девушка назвала правила, придерживаясь которым, можно быстро избавиться от ненавистного целлюлита. В первую очередь нужно отказаться от курения, которое снижает кровоток. Далее следуют регулярные массажи, не стоит забывать о полезных продуктах. Стоит употреблять много зелени в любое время года.
Читайте также: Названы лучшие продукты для сохранения женской красоты
Важно употреблять полезные жиры, которые содержаться в орехах и рыбе. В спортивном зеле стоит обратить внимание на силовые упреждения, которые борются против целлюлита. Далее два раза в неделю заниматься кардио тренировками. После занятий обязательно растягиваться. Эти правила помогут быстро и эффективно забыть о целлюлите, утверждает Камилла Акерберг.
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