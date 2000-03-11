Раздел: Медицина
Диетологи назвали опасные сочетания продуктов
Некоторые пищевые комбинации могут навредить организму.
Все мы знаем о том, что многие продукты нельзя сочетать между собой. Однако есть наиболее вредные комбинации, которых следует избегать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Помидоры и сыр. Это сочетание перегружает поджелудочную железу и печень. А кислоты, которые входят в состав томатов, вступают в реакцию с кальцием, содержащимся в белом сыре, создавая специфические отложения в наших суставах. Конечно, не нужно полностью исключать помидоры и сыр из своего меню, но слишком часто употреблять эти продукты вместе не стоит.
Жареный картофель и яйца. При жарке картофель образует большое количество крахмала и канцерогенных веществ, поэтому усугублять ситуацию еще и белком из яйца может быть небезопасно.
Печенье и молоко. Если запивать сладкую выпечку (печенье, пирожки или булочки) молоком или какао, вы рискуете получить изжогу и неприятное брожение в желудке.
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В целом, диетологи считают, что молоко нужно употреблять отдельно от других продуктов. Исключением может быть только черный кофе.
Все мы знаем о том, что многие продукты нельзя сочетать между собой. Однако есть наиболее вредные комбинации, которых следует избегать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Помидоры и сыр. Это сочетание перегружает поджелудочную железу и печень. А кислоты, которые входят в состав томатов, вступают в реакцию с кальцием, содержащимся в белом сыре, создавая специфические отложения в наших суставах. Конечно, не нужно полностью исключать помидоры и сыр из своего меню, но слишком часто употреблять эти продукты вместе не стоит.
Жареный картофель и яйца. При жарке картофель образует большое количество крахмала и канцерогенных веществ, поэтому усугублять ситуацию еще и белком из яйца может быть небезопасно.
Печенье и молоко. Если запивать сладкую выпечку (печенье, пирожки или булочки) молоком или какао, вы рискуете получить изжогу и неприятное брожение в желудке.
Читайте также: Болезнь Х: эксперты ВОЗ предупредили о появлении новой серьезной угрозы
В целом, диетологи считают, что молоко нужно употреблять отдельно от других продуктов. Исключением может быть только черный кофе.
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