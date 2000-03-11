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Зуд в ладонях может указывать на эти заболевания

Зуд в ладонях может указывать на эти заболеванияНе стоит игнорировать эту проблему.

Как выяснили специалисты зуд в ладонях может сигнализировать о серьезной проблеме с организмом: зуд в ладонях, например, возникает при опасных нарушениях в печени и диабете, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В некоторых случаях ощущаемого в ладонях зуда врачи рекомендуют обращаться за профессиональной медицинской помощью.

«Если человек испытывает зуд ладоней вместе с такими симптомами, как затрудненное дыхание, он должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Это может указывать на реакцию кожи, которая приводит к анафилаксии или затруднению дыхания. Если причина зуда ладоней неизвестна, то необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину», - заявили специалисты.

Иногда зуд в ладонях может быть симптомом нервных расстройств, испытываемого человеком стресса. Кроме того, по словам медиков, у такого зуда может быть физиологическая причина - дисфункции нервов руки. При этом также могут иметь место онемение, слабость, болевые ощущения в кистях рук.

Такое тяжелое заболевание как цирроз печени также может «говорить» о себе чувством зуда в ладонях. С большой вероятностью заподозрить нарушения в работе печени можно, если олновременно с этим проявляются такие симптомы, как тошнота, боль в суставах, диарея, темная моча, желтизна кожи. «Аутоиммунное расстройство, называемое первичный билиарный холангит и первичный билиарный цирроз, может вызвать зуд и появление пятен на ладонях», - конкретизировали ученые.

Зуд в ладонях нередко возникает и при диабете. Данное заболевание повышает уровень сахара в крови, что может вызвать сухость кожи и, соответственно, провоцирует зуд и желание почесаться.

Также зачесавшиеся ладони могут свидетельствовать об аллергии, - например, сугубо дерматологического свойства из-за контакта с неподходящим для кожи веществом-аллергеном, или же вследствие приема медикаментов, других веществ.

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Если зуд спровоцирован экземой, то, помимо него, должны присутствовать и другие симптомы – краснота, сильная сухость, волдыри, трещины и другие видимые поражения кожного покрова.
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 Теги: зуд, болезнь

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Сегодня, 13:26 » Автор: Анна Мартынова
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