Симптомы рака горла, о которых важно помнить

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Эти признаки должны вас насторожить и заставить в срочном порядке пройти обследование.

Эксперты рассказали, как определить, что у вас созревает злокачественная опухоль.

Ищем симптомы рака горла. Рак горла — одно из самых распространенных заболеваний в мире. Опухоль может образоваться в горле, у корня языка, миндалин или в глотке, что вызывает трудности во время жевания, глотания и другие неприятные ощущения.