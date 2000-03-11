Раздел: Медицина
Симптомы рака горла, о которых важно помнить
Их нельзя игнорировать.
Учёные назвали 6 распространенных симптомов рака горла, о которых необходимо помнить. Это достаточно распространенная опухоль, особенно среди мужчин, почти 50% из которых являются курильщиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Кашель
Если вы столкнулись с кашлем, который не прекращается более недели, есть смысл посетить врача и проверить причины этого явления. Вполне возможно, что это ранний признак рака горла.
Трудности с проглатыванием
Одними из самых распространенных симптомов опухолей горла являются трудности с глотанием. К сожалению, многие люди игнорируют эти проблемы до тех пор, пока другие симптомы рака не проявят себя. Но в этом случае лечить рак становится сложнее.
Боль в ушах
Поскольку рак горла приводит к формированию новообразований в области горла, в некоторых случаях он может воздействовать или давить на нерв в ушах, что вызывает характерные боли. Проконсультируйтесь с врачом, если боли в ушах не проходят через 4-5 дней даже после приема лекарств.
Боли в горле
Многие из нас сталкиваются с характерными болями в горле при резкой смене погоды. Однако если больное горло не проходит со временем, и этому не способствуют лекарства, то лучше провериться у врача.
Язвы в области рта
Если вы столкнулись с язвами на губах и в полости рта, которые нипочём не желают заживать и сохраняются в течение более 20 дней, то будет разумным показаться опытному специалисту. Порой язвы свидетельствуют об опухолях горла.
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Изменение голоса
Внезапно появившиеся хрипы или нечеткость в произношении тех или иных слов говорят о проблемах с горлом, включая и злокачественные новообразования. Не следует игнорировать данные симптомы, особенно если они продолжаются слишком долго.
Учёные назвали 6 распространенных симптомов рака горла, о которых необходимо помнить. Это достаточно распространенная опухоль, особенно среди мужчин, почти 50% из которых являются курильщиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Кашель
Если вы столкнулись с кашлем, который не прекращается более недели, есть смысл посетить врача и проверить причины этого явления. Вполне возможно, что это ранний признак рака горла.
Трудности с проглатыванием
Одними из самых распространенных симптомов опухолей горла являются трудности с глотанием. К сожалению, многие люди игнорируют эти проблемы до тех пор, пока другие симптомы рака не проявят себя. Но в этом случае лечить рак становится сложнее.
Боль в ушах
Поскольку рак горла приводит к формированию новообразований в области горла, в некоторых случаях он может воздействовать или давить на нерв в ушах, что вызывает характерные боли. Проконсультируйтесь с врачом, если боли в ушах не проходят через 4-5 дней даже после приема лекарств.
Боли в горле
Многие из нас сталкиваются с характерными болями в горле при резкой смене погоды. Однако если больное горло не проходит со временем, и этому не способствуют лекарства, то лучше провериться у врача.
Язвы в области рта
Если вы столкнулись с язвами на губах и в полости рта, которые нипочём не желают заживать и сохраняются в течение более 20 дней, то будет разумным показаться опытному специалисту. Порой язвы свидетельствуют об опухолях горла.
Читайте также: Названы первые возможные симптомы рака гортани
Изменение голоса
Внезапно появившиеся хрипы или нечеткость в произношении тех или иных слов говорят о проблемах с горлом, включая и злокачественные новообразования. Не следует игнорировать данные симптомы, особенно если они продолжаются слишком долго.
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