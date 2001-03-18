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Раздел: Медицина  
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Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао

Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао Этот напиток обладает набором полезных свойств.

Какао снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Какао – любимый напиток не только детей, но и взрослых. Это отличная альтернатива для тех, кто вынужден отказаться от кофе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

1. Какао-бобы содержат полезные антиоксиданты, которые положительно влияют на здоровье сердца. Какао полезно для головного мозга. Напиток тонизирует, улучает питание мозга и мягко расширяет сосуды.

2. Пить какао можно даже людям с высоким давлением. Ученые доказали, что флавонолы, содержащиеся в какао, эффективно борются с гипертонией.

3. Какао содержит множество полезных витаминов и минералов (Bl, B2, РР, калий, магний, кальций, железо, фтор, цинк). Оно также богато белком, клетчаткой и фолиевой кислотой. А значит, пить какао полезно для беременных.

4. Ученые также обнаружили антираковые свойства какао. Они утверждают, что для профилактики онкологии какао подходит куда лучше, чем красное вино или зеленый чай.

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5. Полезные свойства какао отмечают и стоматологи. Оказывается, какао-порошок защищает зубы от кариеса. Какао гораздо эффективнее фторида, содержащегося в зубных пастах.
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 Теги: какао, польза

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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