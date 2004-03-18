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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали главные правила гигиены в тренажерном зале

Врачи назвали главные правила гигиены в тренажерном зале Эти советы помогут вам обезопасить себя от бактерий.

Микробы и бактерии – одни из главных врагов здоровья человека. В спортивном центре невозможно не сталкиваться с этими микроорганизмами. Расскажем, как обезопасить себя от микробов, а значит, и от различных заболеваний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В первую очередь врачи советуют не трогать лицо при выполнении упражнений. Многие простуды начинаются именно из-за грязных рук. Нельзя прикасаться к носику и когда вы пьете из фонтанчика. Лучше приносить собственный коврик для пилатеса или йоги. Его важно регулярно мыть с моющими средствами.

Также можно запастись антибактериальным спреем и салфетками, и вытирать все используемое оборудование перед занятиями. Всегда необходимо вытирать панель тренажеров. Это поможет избавиться от бактерий и обезопасить себя.

Перчатки стоит мыть с моющим средством после каждой тренировки. Старайтесь не прикасаться ими к лицу.
Научные тесты показывают, что стафилоккоковые бактерии могут быть в полиэстере. Именно из этого материала чаще всего делают перчатки.

Перед тем как начать занятия на тренажере, положите на него полотенце. Для раздевалки приобретите легкую обувь, например, резиновые сандалии. Стоит помнить, что в душах, саунах и гидромассажных ваннах создается наиболее благоприятная атмосфера для разнообразных бактерий и грибка.

Если присутствуют раны на коже, их нужно постоянно обрабатывать антибактериальным препаратам, а также накладывать пластырь или повязку перед посещением спортивного центра. Бактерии легко попадают в ранку с потом.

Нельзя пользоваться чужим полотенцем. Это самый легкий способ получить болезнетворные бактерии. Следует всегда тщательно мыть руки в горячей воде, особенно после тренировки.

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Когда занятия окончены, нужно как можно быстрее снять спортивную одежду и принять душ.
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 Теги: гигиена, тренажерный зал

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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