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Раздел: Медицина  
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Эксперты назвали оригинальный способ борьбы с бессонницей

Эксперты назвали оригинальный способ борьбы с бессонницей Этот оригинальный метод поможет вам быстро уснуть.

Ученые подсчитали, что 15-20% людей имеют кратковременное расстройство сна, чаще всего – бессонницу. И это неудивительно: в наше время существует масса причин, не дающих нам нормально заснуть. Как правило, наш мозг никак не хочет отключаться от дневных проблем и в голове крутятся навязчивые мысли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.

Оказывается, необязательно прибегать к таблеткам от бессонницы, если вы никак не можете заснуть! Доктор Лус Бодойн из университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии предложил интересный способ, который помогает справиться с бессонницей: «Вы можете обмануть свой мозг, ввести его в состояние, когда мысли заменяются зрительными образами – состояние, в чем-то схожее с галлюцинацией. Но заметьте: без применения каких-либо наркотических средств!»

Итак, рассказываем об этом способе.

Выберите любую букву в алфавите.

Назовите про себя любое слово, которое начинается с этой буквы. Желательно, чтобы оно не несло яркой эмоциональной окраски, например, на букву «к» выберите не слово «клоун», а слово «кирпич». Представьте себе этот кирпич, визуализируйте его. Несколько секунд не торопясь «рассматривайте» этот кирпич.

Думайте и о других словах, начинающихся с этой буквы, и последовательно визуализируйте их так же, как и первое слово. У вас нет задачи вспомнить как можно больше слов на эту букву, никуда не торопитесь!

Когда вам надоест визуализация, вы можете придумать короткий рассказ о любом из этих слов. И представить его в своем воображении, как будто смотрите кино.

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Продолжайте свои эксперименты, пока не заснете. У некоторых на это уходит всего пара минут, другим понадобится минут 15-20.
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 Теги: бессонница, способ

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Сегодня, 12:20 » Автор: Татьяна Шедько
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