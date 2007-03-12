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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, чем опасно метро для здоровья человека

Ученые рассказали, чем опасно метро для здоровья человекаЗвук в подземке опасен.

Согласно статистике Роспотребнадзора, в прошлом году увеличилось количество россиян, жалующихся на сильный шум в городах. Ученые провели исследование и определили, почему люди столь болезненно реагируют на некоторые звуки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Исходя из положений физики, шум – это беспорядочное колебания частиц. Волны передаются по воде, воздуху и прочим материалам. Почувствовать колебания можно, если стать рядом с крупным динамиком. По словам ученых, человек почувствует дискомфорт, если услышит звук громкостью 85 децибел. Именно такой силы шум в метро. Поэтому специалисты не рекомендуют много времени проводить в подземке.

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Когда человек находится в шумной среде на протяжении восьми часов, его слуховые рецепторы начинают хуже работать. В итоге мужчины и женщины становятся раздражительными. От громкого звука в первую очередь страдает нервная система. Если человек часами проводит время в шумном метро, добираясь до работы, где его периодически отчитывает строгий начальник, то он теряет желание развиваться и впадает в депрессию. Звук в подземке опасен тем, что он ухудшает работу слуховых рецепторов и истощает нервную систему.
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 Теги: Ученые, метро

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Сегодня, 22:13 » Автор: Едгар Букмирза
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