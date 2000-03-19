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Раздел: Медицина  
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Осторожно, нитраты: медики рассказали, как не отравиться овощами

Осторожно, нитраты: медики рассказали, как не отравиться овощами С приходом весны обычно приходят многие болезни и отравления.

Весной овощи на украинских прилавках содержат множество нитратов, однако люди могут обезопасить себя от их влияния, выполняя простые рекомендации.

Об этом заявила эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.

"Томаты, как правило, меньше собирают нитратов, больше копят зеленые овощи. Зеленый салат, петрушка, сельдерей, редис весной могут втрое превышать норму содержания нитратов. Но зелень хорошо вымачивается, нитраты растворяются в воде. Если мы вымачиваем, снижаем содержание нитратов от 10% до 30%. Если вывариваем – 80%", - сообщила эксперт.

Сидоренко рассказала, где в овощах содержится больше всего опасной химии: "Если брать зелень, которую сейчас рекомендуют есть много, то больше нитратов в стеблях – чем ближе к корню, больше накапливается. Если морковь – в середине, свекла – ближе к корню. У капусты – в качане и грубых прожилках, в листовых пластинках меньше".

При этом, отметила эксперт, если употреблять овощи вместе с жирной пищей, они будут лучше усваиваться, а нитраты при этом будут нейтрализоваться.

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"Вред нитратов в том, что они уменьшают доступ кислорода к организму. Можно получить одышку, асфиксию. Кроме того, они взаимодействуют с белковыми веществами в нашем организме, образуя канцерогенные соединения", - пояснила она.

Сидоренко дала рекомендации, как уменьшить вредное влияние нитратов.

"Нужно тщательно мыть овощи и фрукты, помнить, что зелень содержит больше нитратов. Картошку отвариваем – 80% нитратов переходит в отвар. Если это касается овощей – мы их тщательно моем, если есть вдохновение и время – вымачиваем, хотя бы три часа, это значительно уменьшает влияние. Не употребляете грубую часть овощей, а употребляете листовую. Не употребляете, если почувствовали специфический запах. Тогда снимаете кожицу с огурцов, редиса, помидоров и употребляете среднюю часть, где значительно меньше любых веществ", - рассказала эксперт.
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 Теги: нитраты, медики, овощи

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Вчера, 23:07 » Автор: Едгар Букмирза
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