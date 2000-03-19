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Раздел: Медицина  
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Люди выдыхают жир: стало известно, куда девается жир после похудения

Люди выдыхают жир: стало известно, куда девается жир после похудения Данные просто удивляют.

Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса провели опрос медиков и диетологов по поводу ожирения и выяснили, хорошо они усвоили материал по своей специальности или нет. Из 150 респондентов правильно ответили на задаваемые вопросы только три специалиста.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.

Ученые спрашивали у врачей, во что трансформируется жир при снижении массы тела. Как оказалось, он расщепляется на диоксид углерода и воду. Если человек избавляется от десяти килограммов лишнего веса, то более 80% он потеряет в виде углекислого газа, а оставшаяся доля станет простой жидкостью. При снижении массы люди в прямом смысле этого слова лишаются жира, выдыхая его через легкие.

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Важную роль в снижении массы играет кислород. Когда человек вздыхает, в его организм поступает 600 граммов этого газа. Желающие избавиться от лишнего веса быстро и эффективно должны учитывать данный факт и тренироваться более интенсивно, дабы не разочароваться в результатах.
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 Теги: жир, похудение, воздух

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Вчера, 23:55 » Автор: Едгар Букмирза
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