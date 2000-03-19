Люди выдыхают жир: стало известно, куда девается жир после похудения

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Австралийские учёные, которые работают в Сиднейском университете, провели предварительное исследование, посадив некоторое количество людей с индексом массы тела более 30-40 на низкокалорийную диету и выяснили, что участники эксперимента совершенно не испытывают жуткого голода и поэтому хорошо сбрасывают вес. Самое главное, что