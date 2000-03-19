Назван вид спорта, больше всего пробуждающий сексуальное влечение у женщин

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Ученые из Канады провели исследования, в результате которого пришли к выводу, что головная боль не мешает мужчинам испытывать сексуальное влечение. Канадские ученые доказали, что боль не влияет на половое влечение мужчин. Отметим, среди женщин распространено явление, когда боль любого происхождения отбивает любое сексуальное