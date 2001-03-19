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Раздел: Медицина  
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Ученые пришли к неожиданному выводу о детском мышлении

Ученые пришли к неожиданному выводу о детском мышлении В исследовании приняло участие 72 годовалых ребенка.

Международная группа ученых провела исследование и заключила, что в возрасте одного года дети способны делать логические выводы. Традиционно основным условием наличия мышления является речь, которая появляется позже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.

По мнению большинства психологов, способность рассуждать у ребенка возникает после того, как он начнет сравнивать предметы и самостоятельно делать заключения на основе полученных данных. По словам специалистов, логическое мышление у детей развивается в 3-5 лет, а до этого находится в зачаточном состоянии.

Исследователи решили развеять данный миф, проведя эксперимент, в котором участвовали 72 годовалых малыша и столько же ребят возрастом 19 месяцев. Испытуемым показывали на экране ролики с разными предметами.

Одни видео поддавались логике, другие выглядели неестественно, так как нарушали действующие законы природы. Во втором случае дети пристально и долго смотрели на экран. По мнению психологов, такое поведение свидетельствует об удивлении. Из этого ученые заключили, годовалые малыши обладают логическим мышлением.

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Далеко не все специалисты согласны с данной точкой зрения. Большинство психологов полагают, что результаты проведенного эксперимента можно трактовать по-разному.
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 Теги: ученые, дети, мышление

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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