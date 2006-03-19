Эксперт рассказал, чем отличается польза от фруктов и овощей разных цветов

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Как выяснилось, даже низкокалорийные фрукты и овощи могут спровоцировать набор избыточной массы тела.

Ответ на вопрос, почему полезно есть фрукты, у нас готов всегда, поскольку кажется, что он лежит на поверхности.