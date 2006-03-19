» » Назван простой рецепт настойки для восстановления всего организма
Раздел: Медицина  
+1

Назван простой рецепт настойки для восстановления всего организма

Назван простой рецепт настойки для восстановления всего организма Состав включает всего три ингредиента.

Этот рецепт поведала очень приятная, энергичная старушка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на From-UA.

«…В 1985 году после двух операций меня выписали из Московской онкологической клиники и отправили умирать домой, отведя, как позже выяснилось, 10 дней жизни.

Дома, пролежав два дня на койке, я вспомнила о рецепте лечения всего организма составом, где главный компонент – алоэ.

Бумажка с описанием куда-то задевалась, стала готовить по памяти. Оборвала все листы у двух 4-5 летних растений, промыла их, протерла марлей, срезала шипы и пропустила через мясорубку. Получилось 2 л вместе с мякотью.

Достала из подпола 3 кг меда, 2 бутылки кагора. Все это слила в чистый эмалированный тазик, хорошо размешала. Хватило на две трехлитровые банки. Плотно закрыла, завернула в черные кофты и поставила в подпол на цемент. Сколько настаивать и как принимать, забыла.

Через 10 дней я достала одну банку, взболтала и, разлив по бутылкам, стала пить по 1 ст. ложке три раза в день за час до еды. Бутылки держала в холодильнике, завернув их в черное.

Принимала это снадобье долго, а октябре отправилась на консультацию. Тут-то я и узнала, что предрекали мне медики.

В итоге появилась выписка из онкологической клиники за подписью ее директора. Там говорилось, что с диагнозом «рак матки в стадии гангренозного распада тканей» меня выписали как неизлечимую, а когда осенью обследовали, я оказалась совершенно здоровой и прибавила в весе 22 кг.

Далее описывался примененный мной способ лечения с некоторыми уточнениями: до среза алоэ 5 дней не поливать. Вино использовать красное крепостью 16-18 градусов или портвейн (0,5л). Смесь настаивать 5 дней.

Принимать по 1 ч. ложке первые пять дней, затем – по 1 ст. ложке минимум 2-3 недели, но желательный курс 1,5 – 2 месяца.

Важно, что с первых дней у больных появляется аппетит. Эта же смесь в той же дозировке рекомендуется для лечения туберкулеза легких, язвы желудка, а также психических расстройств и хронических заболеваний крови, женских недугов, паралича, зубных и головных болей.

Способ универсален в борьбе с хроническими и острыми поражениями желудка, печени, кишечника, сердца. И может быть не только лечебным, но и профилактическим.

Для профилактики достаточно

- алоэ – 350 г,
- меда – 600 г,
- вина – 350 г.

Каждые пять лет я с тех пор, как вылечилась делаю такую настойку для профилактики. Мне уже 78 лет, но умирать не тороплюсь.

Читайте также: Названы восемь способов для быстрого создания плоского живота

Собираю разные лекарственные травы, пью чай из них, по утрам делаю в течение 40 минут зарядку».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рецепт, алое

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
     840
     0

Похожие новости по теме

Проверенные натуральные средства для нормализации давления Проверенные натуральные средства для нормализации давления

Мед издавна используется для лечения различных заболеваний, и гипертония – не исключение.

Медики назвали проверенные рецепты для укрепления сосудов Медики назвали проверенные рецепты для укрепления сосудов

Стоит попробовать.

Названы эффективные народные средства для укрепления сосудов Названы эффективные народные средства для укрепления сосудов

6 рецептов с использованием меда для здоровья сердца и сосудов.

Как наладить работу ЖКТ с помощью меда Как наладить работу ЖКТ с помощью меда

Это самый полезный продукт для желудка.

Медики назвали лучший продукт для профилактики рака Медики назвали лучший продукт для профилактики рака

Названы полезные свойства чернослива.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх