» » Десять несложных правил жизни от долгожителей
Раздел: Медицина  
+1

Десять несложных правил жизни от долгожителей

Десять несложных правил жизни от долгожителейЕсли вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь, то прислушайтесь к этим советам.

Просто прожить до ста лет - этого мало, нужно еще и сделать все возможное, чтобы оставаться в пожилом возрасте бодрым и здравомыслящим, а также не глотать десятки таблеток для поддержания давления, зрения, слуха и кровообращения.

Долгожители поделились несложными правилами, которые помогают им поддерживать здоровье и увеличивать срок своей жизни:

Перестать думать о том, что о вас говорят окружающие и как они вас воспринимают. Американские ученые доказали, что люди, игнорирующие общественные мнения, живут намного дольше тех, кто беспокоится о том, как на них посмотрят, что о них скажут и какие выводы сделают после общения с ними.

Умеренно загорать. Во-первых, ультрафиолетовое излучение насыщает организм витамином D, который защищает от многих заболеваний. Во-вторых, солнечные ванны залечивают душевные раны и противостоят развитию депрессии.

Чистить зубы дважды в день. Стоматологи не советуют чаще двух раз в день чистить зубы, так как это ведет к преждевременному разрушению эмали. Но уделять этому занятию менее 2 раз в сутки не рекомендуется, так как может появиться зубной налет, который способствует образованию камней и развитию кариеса.

Научиться обходиться без будильника. По мнению ученых и самих долгожителей, внезапные громкие звуки негативно влияют на настроение и самочувствие человека, а еще могут привести к сердечному приступу.

Есть хлеб вместе с корочкой. Многие люди избегают сухих хлебных корок, боясь навредить зубам, но в действительности эта часть продукта оказывает благотворное воздействие на пищеварение, так как содержит достаточное количество антиоксидантов и предупреждает развитие рака кишечника.

Не курить и избегать мест, где воздух пропитан сигаретным дымом. Табак и никотин засоряют кровь человека токсинами, что само собой приводит к сокращению продолжительности жизни.

Пить красное вино. Долгожители позволяют себе выпивать в день по 50-100 мл красного сухого вина, что способствует нормализации кровообращения и защите от сердечных недугов.

Ходить на танцы. Это улучшает настроение и поддерживает тело в тонусе - двойная защита против старения организма.

Налегать на томаты. Этот красный овощ является природным антиоксидантом, омолаживающим организм человека изнутри и защищающим его от всех видов рака. К тому же, ученые выявили еще одно полезное свойство помидоров - профилактика заболеваний сердца и сосудов.

Читайте также: Назван вид спорта, больше всего пробуждающий сексуальное влечение у женщин

Много спать и отдыхать. В молодости люди стараются сутки напролет работать, чтобы заработать на обеспеченную старость и помогать финансово своим детям, внукам и правнукам. Но на самом деле, всех денег не заработаешь, а вот здоровье свое можно ухудшить постоянным недосыпом и отсутствием отдыха. Поэтому долгожители рекомендуют спать не менее 8 часов и постоянно находить свободные пару часов в день для отдыха.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: долгожители, советы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:07 » Автор: Валерия Янобекова
     3713
     0

Похожие новости по теме

Пять «золотых» секретов долголетия, которых мало кто придерживается Пять «золотых» секретов долголетия, которых мало кто придерживается

По мнению ученых, люди осознанно отказываются соблюдать правила, которые могли бы им помочь увеличить продолжительность жизни.

Эти блюда присутствуют в рационе долгожителей Эти блюда присутствуют в рационе долгожителей

Долгожители тщательно следят за своим образом жизни и питаются теми продуктами, которые приносят пользу здоровью.

Ученые выяснили, что предпочитают есть долгожители Ученые выяснили, что предпочитают есть долгожители

От питания зависит продолжительность жизни. Еда - это неотъемлемый фактор, влияющий на здоровье человека в целом.

ТОП-5 основных правил долгожителей ТОП-5 основных правил долгожителей

Долгожители рассказали, соблюдая какие правила, можно прожить длинную и достойную жизнь.

Долгожители поделились секретами своего долголетия Долгожители поделились секретами своего долголетия

Если вы хотите прожить долгую и счастливую жизнь, тогда вам нужно начать придерживаться некоторых правил, о которых рассказали долгожители.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх