Десять несложных правил жизни от долгожителей

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Просто прожить до ста лет - этого мало, нужно еще и сделать все возможное, чтобы оставаться в пожилом возрасте бодрым и здравомыслящим, а также не глотать десятки таблеток для поддержания давления, зрения, слуха и кровообращения.Американские ученые доказали, что люди, игнорирующие общественные мнения, живут намного дольше тех, кто беспокоится о том, как на них посмотрят, что о них скажут и какие выводы сделают после общения с ними.Во-первых, ультрафиолетовое излучение насыщает организм витамином D, который защищает от многих заболеваний. Во-вторых, солнечные ванны залечивают душевные раны и противостоят развитию депрессии.Стоматологи не советуют чаще двух раз в день чистить зубы, так как это ведет к преждевременному разрушению эмали. Но уделять этому занятию менее 2 раз в сутки не рекомендуется, так как может появиться зубной налет, который способствует образованию камней и развитию кариеса.. По мнению ученых и самих долгожителей, внезапные громкие звуки негативно влияют на настроение и самочувствие человека, а еще могут привести к сердечному приступу.Многие люди избегают сухих хлебных корок, боясь навредить зубам, но в действительности эта часть продукта оказывает благотворное воздействие на пищеварение, так как содержит достаточное количество антиоксидантов и предупреждает развитие рака кишечника.Табак и никотин засоряют кровь человека токсинами, что само собой приводит к сокращению продолжительности жизни.. Долгожители позволяют себе выпивать в день по 50-100 мл красного сухого вина, что способствует нормализации кровообращения и защите от сердечных недугов.Это улучшает настроение и поддерживает тело в тонусе - двойная защита против старения организма.Этот красный овощ является природным антиоксидантом, омолаживающим организм человека изнутри и защищающим его от всех видов рака. К тому же, ученые выявили еще одно полезное свойство помидоров - профилактика заболеваний сердца и сосудов.В молодости люди стараются сутки напролет работать, чтобы заработать на обеспеченную старость и помогать финансово своим детям, внукам и правнукам. Но на самом деле, всех денег не заработаешь, а вот здоровье свое можно ухудшить постоянным недосыпом и отсутствием отдыха. Поэтому долгожители рекомендуют спать не менее 8 часов и постоянно находить свободные пару часов в день для отдыха.