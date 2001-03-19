Раздел: Медицина
Названа новая смертельная опасность алкоголя
С употреблением алкоголя были связаны негативные показатели ЭКГ-обследования.
О вреде алкоголя было сказано уже много, поэтому каждый может прочитать хоть небольшую, но лекцию о спиртном и последствиях его распития.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Однако европейские кардиологи в результате наблюдений и исследований обнаружили еще одну смертельную опасность алкоголя. По их словам, чем больше алкоголя выпито, тем выше риск сердечного приступа.
Прием алкоголя медики связывают с фибрилляцией предсердий, одним из видов сердечной недостаточности, который может протекать в хронической форме, но в результате привести к летальному исходу.
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В частности, во время исследований с участием 3-х тысяч молодых людей кардиологи нашли связь между тахикардией синуса и концентрацией алкоголя в организме.
О вреде алкоголя было сказано уже много, поэтому каждый может прочитать хоть небольшую, но лекцию о спиртном и последствиях его распития.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Однако европейские кардиологи в результате наблюдений и исследований обнаружили еще одну смертельную опасность алкоголя. По их словам, чем больше алкоголя выпито, тем выше риск сердечного приступа.
Прием алкоголя медики связывают с фибрилляцией предсердий, одним из видов сердечной недостаточности, который может протекать в хронической форме, но в результате привести к летальному исходу.
Читайте также: Названа главная опасность алкоголя
В частности, во время исследований с участием 3-х тысяч молодых людей кардиологи нашли связь между тахикардией синуса и концентрацией алкоголя в организме.
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