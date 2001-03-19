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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, как замедлить старение

Ученые рассказали, как замедлить старениеРацион питания с низким содержанием углеводов поможет всем.

Новые выводы об эффекте низкоуглеводной диеты сделали исследователи из Института Гладстона в Сан-Франциско. Они установили, что питание с низким уровнем углеводов может замедлять процесс старения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Американские ученые обнаружили, что при нехватке углеводов организм начинает вырабатывать химическое вещество — гидроксибутират (OHB). Данное соединение защищает клетки организма от повреждений, вызываемых внутренним стрессом. Такой стресс вызывается генетическими повреждениями в клетках, что может ускорить процесс старения, пояснили специалисты.

Также ученые подтвердили, что низкоуглеводный режим питания помогает быстро потерять избыточный вес. Проблема в том, что выдерживать такую диету длительно практически невозможно из-за такие негативных последствий, которые она вызывает в долгосрочной перспективе. Урезание углеводов способно стать фактором проблем со здоровьем – например, в связи с тем, что на безуглеводной диете потребляется слишком мало клетчатки. При этом вероятны разные нарушения пищеварения.

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Ученые думают, как эффективнее использовать низкоуглеводное питание, способное, как выяснилось, защищать от старения, а также обладает целым рядом других достоинств.

«Рацион питания с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров может помочь предотвратить развитие таких возрастных недугов, как сердечные заболевания, болезнь Альцгеймера, рак», — заявили авторы.
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 Теги: Ученые, старение, Рацион

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Сегодня, 19:59 » Автор: Едгар Букмирза
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