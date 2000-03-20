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Медики рассказали о пользе капустной диеты
Придерживаться этой диеты рекомендуют не дольше 7 дней подряд.
Специалисты составили два вида капустной диеты, которые не только помогут предотвратить многие заболевания, но будут способствовать быстрому снижению веса. В каждой из двух диет допускается использование любого вида капусты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Диетологи утверждают, что использование капустных диет - это один из наиболее эффективных, легких и экономных способов снижения веса. Кроме борьбы с лишними килограммами, капуста может замедлять рост опухолей, полезна при сахарном диабете и болезнях почек. Причем, не имеет значения, какую именно капусту использовать в качестве продукта питания – любые виды по-своему полезны.
Есть два распространённых варианта диеты. Первый вариант диеты может продолжаться не более 10 дней, и предполагает потребление на обед и ужин салата из капусты, а за пару часов до сна – один стакан нежирного кефира. Обед при этой диете можно разбавить 200 г вареного на пару мяса или рыбы без соли, также допускается добавить в ужин белок двух яиц.
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Второй вариант капустной диеты предполагает потребление капустного супа с добавлением бурого риса, моркови, болгарского перца, помидор и лука.
Специалисты составили два вида капустной диеты, которые не только помогут предотвратить многие заболевания, но будут способствовать быстрому снижению веса. В каждой из двух диет допускается использование любого вида капусты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Диетологи утверждают, что использование капустных диет - это один из наиболее эффективных, легких и экономных способов снижения веса. Кроме борьбы с лишними килограммами, капуста может замедлять рост опухолей, полезна при сахарном диабете и болезнях почек. Причем, не имеет значения, какую именно капусту использовать в качестве продукта питания – любые виды по-своему полезны.
Есть два распространённых варианта диеты. Первый вариант диеты может продолжаться не более 10 дней, и предполагает потребление на обед и ужин салата из капусты, а за пару часов до сна – один стакан нежирного кефира. Обед при этой диете можно разбавить 200 г вареного на пару мяса или рыбы без соли, также допускается добавить в ужин белок двух яиц.
Читайте также: Медики рассказали о пользе белковой диеты
Второй вариант капустной диеты предполагает потребление капустного супа с добавлением бурого риса, моркови, болгарского перца, помидор и лука.
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