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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали о пользе капустной диеты

Медики рассказали о пользе капустной диеты Придерживаться этой диеты рекомендуют не дольше 7 дней подряд.

Специалисты составили два вида капустной диеты, которые не только помогут предотвратить многие заболевания, но будут способствовать быстрому снижению веса. В каждой из двух диет допускается использование любого вида капусты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Диетологи утверждают, что использование капустных диет - это один из наиболее эффективных, легких и экономных способов снижения веса. Кроме борьбы с лишними килограммами, капуста может замедлять рост опухолей, полезна при сахарном диабете и болезнях почек. Причем, не имеет значения, какую именно капусту использовать в качестве продукта питания – любые виды по-своему полезны.

Есть два распространённых варианта диеты. Первый вариант диеты может продолжаться не более 10 дней, и предполагает потребление на обед и ужин салата из капусты, а за пару часов до сна – один стакан нежирного кефира. Обед при этой диете можно разбавить 200 г вареного на пару мяса или рыбы без соли, также допускается добавить в ужин белок двух яиц.

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Второй вариант капустной диеты предполагает потребление капустного супа с добавлением бурого риса, моркови, болгарского перца, помидор и лука.
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 Теги: Медики, диета, капуста

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Вчера, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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