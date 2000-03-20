Раздел: Медицина
В США создали мужские противозачаточные таблетки
Лекарство влияет на выработку мужских гормонов.
Ученые из Университета Вашингтона разработали и испытали противозачаточные таблетки для мужчин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Наша мама.
Суть такой таблетки - снижение выработки тестостерона и гормонов, отвечающих за сперму. Таким образом, количество сперматозоидов снижается, соответственно, беременность не наступает.
В исследовании приняли участие 83 человека в возрасте от 18 до 50 лет, тест длился в течение месяца. Побочных эффектов, связанных с нарушением работы печени, не возникло.
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Единственное, что заметили участники опыта - это незначительный рост веса и угревая сыпь. После завершения курса уровень тестостерона у испытуемых явно снизился, а также уменьшилось количество гормонов гонадотропинов.
Ученые из Университета Вашингтона разработали и испытали противозачаточные таблетки для мужчин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Наша мама.
Суть такой таблетки - снижение выработки тестостерона и гормонов, отвечающих за сперму. Таким образом, количество сперматозоидов снижается, соответственно, беременность не наступает.
В исследовании приняли участие 83 человека в возрасте от 18 до 50 лет, тест длился в течение месяца. Побочных эффектов, связанных с нарушением работы печени, не возникло.
Читайте также: Медики рассказали о серьезном вреде популярного продукта
Единственное, что заметили участники опыта - это незначительный рост веса и угревая сыпь. После завершения курса уровень тестостерона у испытуемых явно снизился, а также уменьшилось количество гормонов гонадотропинов.
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