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Раздел: Медицина  
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Врачи объяснили, зачем мозгу нужен сон

Врачи объяснили, зачем мозгу нужен сон Английские учёные исследовали мозговую деятельность во время сна.

Эксперты рассказали, что происходит в мозге человека в процессе сна. Оказывается, что переживания за целый день точно отражаются на рабочем цикле ночью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Ученые из Англии решили провести детальное тестирование мозга человека. В этот раз экспертов интересовал вопрос, что же интересного происходит в этом столь загадочном органе во время ночного сна. Ведь организм отдыхает, но насколько этот покой отражается в мозге, стало интересно специалистам.

В результате проведенных опытов на лабораторных крысах ученые утверждают, что во сне происходит обмен между нейронами. И на этот цикл очень влияют все переживания и эмоции, которые человек перенес во время дневного бодрствования.

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Специалисты пришли к выводу, что такой обмен между нейронами способствует сохранению мозговых клеток от перенагрузки. Своего рода типичный инстинкт самосохранения. Получается, что благодаря этому процессу, происходящему в мозге человека во время сна, частично теряется из памяти множество моментов, которые могут принести эмоциональный вред.
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 Теги: сон, исследование

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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