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Врачи объяснили, чем полезно лавандовое масло

Врачи объяснили, чем полезно лавандовое масло Учёные исследовали воздействие эфирного масла лаванды.

Масло лаванды может быть использовано для борьбы с участившимися случаями устойчивых грибковых инфекций, считают микробиологи Университета Коимбра в Португалии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Эфирное масло из лаванды оказывает мощное противогрибковое действие против штаммов общих грибков, ответственных за инфекции кожи и ногтей.

Эффект лавандового масла протестировали на спектр патогенных грибков и оказалось, что экстракт из растения уничтожает ряд кожных патогенных штаммов, известных как дерматофиты, а также различные виды бактерии Candida. Дерматофиты вызывают инфекции кожи, волос и ногтей, поскольку они используют кератин в этих тканях для получения питательных веществ.

Бактериальный вид Candida встречаются и у здоровых людей, не вызывая проблем, но может привести к кожно-слизистому кандидозу — или молочнице — у некоторых людей. У пациентов с иммунодефицитом Candida способны вызвать серьезные инфекции, если грибковые клетки попадают в кровь.

Доступные виды лечения таких инфекций часто имеют побочные эффекты. В то же время, в последние несколько лет, наблюдается увеличение числа случаев устойчивости бактерий к препаратам и общая распространенность грибковых заболеваний, особенно среди пациентов с ослабленным иммунитетом.

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Эфирное масло лаванды может послужить дешевой и надежной альтернативной стандартного лечения, поскольку обладает седативным, антиоксидантным и спазмолитическим свойствами, полагают медики.
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 Теги: лавандовое масло, здоровье

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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