» » Ученые назвали продукты, снижающие риск инсульта
Раздел: Медицина  
0

Ученые назвали продукты, снижающие риск инсульта

Ученые назвали продукты, снижающие риск инсультаНекоторые овощи, по мнению ученых, защищают сосуды лучше таблеток.

Артериальная гипертензия нередко становится причиной геморрагического инсульта или же простыми словами - кровоизлияния в мозг. Этот вид инсульта нередко завершается летальным исходом либо параличом.

Медики бьют тревогу, так как инсульты значительно помолодели в последнее время и если раньше кровоизлияние в мозг ассоциировалось с пожилым возрастом, то сейчас с таким диагнозом в больницы поступают довольно молодые люди.

Ученые узнали, какой из продуктов наиболее полезен в профилактике инсультов

Исследователи пришли к однозначному выводу после того, как собрали анкетные данные у почти семисот человек, средний возраст которых колебался в районе 50-53 лет.

Абсолютно все участники этого исследования ранее перенесли инсульт, но причины у всех отличались. Около 33% - имели диагноз геморрагический инсульт и практически все они страдали от повышенного артериального давления.

Ученые изучили также и то, как питались все добровольцы в течение свой жизни, а потом сравнили результаты с данными группы людей, не имеющих проблем со здоровьем приблизительно такого же возраста.

В итоге исследователи пришли к выводу, что присутствие зеленых листовых овощей в рационе питания снижает риск инсульта аж на 64%.

Благоприятный эффект на сосуды, в целом, оказывают любые овощи, так как они в большей степени состоят из воды и клетчатки, а эти вещества способны очищать пространство в артериях, снижая уровень глюкозы и плохого холестерина, а также препятствуя сужению сосудов из-за образования холестериновых бляшек.

Читайте также: Медики рассказали о пользе сахара

Особенно листовые овощи полезны диабетикам и людям, склонным или уже страдающим ожирением, так как у них риск инсульта значительно выше, чем у остальных людей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: инсульт, профилактика

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:34 » Автор: Валерия Янобекова
     2131
     0

Похожие новости по теме

Эти популярные продукты могут защитить от инсульта Эти популярные продукты могут защитить от инсульта

Геморрагический инсульт (кровоизлияние в головной мозг) наносит большой вред людям трудоспособного возраста.

Врачи объяснили, какие овощи спасут от инсульта Врачи объяснили, какие овощи спасут от инсульта

Их стоит включить в свой рацион.

Названы семь основных причин инсульта Названы семь основных причин инсульта

Медики рассказали, кто больше остальных подвержен риску инсульта.

Медики подсказали, как свести к минимуму риск инсульта Медики подсказали, как свести к минимуму риск инсульта

В последнее время инсульт сильно «помолодел», поэтому врачи бьют тревогу и призывают всех задуматься о своем здоровье уже сегодня, не откладывая на потом.

Ученые выяснили, что происходит с мозгом людей после инсульта Ученые выяснили, что происходит с мозгом людей после инсульта

Оказывается, инсульт заставляет мозг скоропостижно стареть.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх