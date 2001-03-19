Ученые назвали продукты, снижающие риск инсульта

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Артериальная гипертензия нередко становится причиной геморрагического инсульта или же простыми словами - кровоизлияния в мозг. Этот вид инсульта нередко завершается летальным исходом либо параличом.Медики бьют тревогу, так как инсульты значительно помолодели в последнее время и если раньше кровоизлияние в мозг ассоциировалось с пожилым возрастом, то сейчас с таким диагнозом в больницы поступают довольно молодые люди.Исследователи пришли к однозначному выводу после того, как собрали анкетные данные у почти семисот человек, средний возраст которых колебался в районе 50-53 лет.Абсолютно все участники этого исследования ранее перенесли инсульт, но причины у всех отличались. Около 33% - имели диагноз геморрагический инсульт и практически все они страдали от повышенного артериального давления.Ученые изучили также и то, как питались все добровольцы в течение свой жизни, а потом сравнили результаты с данными группы людей, не имеющих проблем со здоровьем приблизительно такого же возраста.В итоге исследователи пришли к выводу, что присутствие зеленых листовых овощей в рационе питания снижает риск инсульта аж на 64%.Благоприятный эффект на сосуды, в целом, оказывают любые овощи, так как они в большей степени состоят из воды и клетчатки, а эти вещества способны очищать пространство в артериях, снижая уровень глюкозы и плохого холестерина, а также препятствуя сужению сосудов из-за образования холестериновых бляшек.Особенно листовые овощи полезны диабетикам и людям, склонным или уже страдающим ожирением, так как у них риск инсульта значительно выше, чем у остальных людей.