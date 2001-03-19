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Раздел: Медицина  
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Названы самые вредные свойства черного чая

Названы самые вредные свойства черного чаяОказывается, черный чай не так безопасен, как все привыкли считать.

Черный чай является одним из наиболее популярных напитков, который есть практически в каждом доме и даже там, где больше любят кофе.

У черного чая есть масса полезных свойств, которые способны улучшить самочувствие и здоровье человека в целом. К наиболее полезным свойствам чая относят:

- снижения уровня холестерина;

- утоление жажды;

- очищение сосудов;

- поддержка сердечной мышцы;

- улучшение работы мозга;

- омоложение.

Черный чай является природным антиоксидантом, защищающим клетки и ткани организма от преждевременного старения, а также способствующим выведению свободных радикалов и токсических веществ.

Когда чай наносит ущерб здоровью?

Недавно стало известно, что люди сами делают черный чай вредным для здоровья.

Ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что пить слишком горячий чай, очень вредно для носоглотки, так как ее стенки повреждаются, получая ожог, что может спровоцировать даже носовые кровотечения.

Лучше всего заварить чай и дать ему настояться в течение 5-10 минут, тогда его температура будет оптимальной и абсолютно безвредной для здоровья.

К тому же, чаще всего люди пьют чай с сахаром, добавляя сразу несколько ложек в небольшую чашку. Таким образом, они потребляют сахара больше нормы в пять раз, особенно, если любят пить чай и делают это, минимум, 3-5 раз за день.

Крепкий чай и вовсе разрушает кости, в том числе и зубы. Для многих будет открытием тот факт, что употребление крепкого черного чая ведет к накоплению фтора в костях, а это само собой приводит к их разрушению.

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Пакетированный чай ученые не советуют настаивать более 2-3 минут, так как чаще всего в пакетиках содержится, кроме чайных листьев, свинец, алюминий и другие тяжелые металлы, которые оседают на листьях еще во время сбора с "загрязненной" местности.
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 Теги: чай, вред, свойства

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Сегодня, 12:23 » Автор: Валерия Янобекова
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