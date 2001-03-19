Названы характерные симптомы ожирения печени

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В медицине ожирение печени называют печеночным стеатозом или жировым гепатозом. Это состояние сопровождается переизбытком жировых клеток, накапливающихся в печени.К главными причинами печеночного стеатоза врачи относят: переедание, злоупотребление алкогольными напитками, гипертоническую болезнь, диабет и другие виды метаболического синдрома.В группе риска жировой болезни печени состоят люди, страдающие от ожирения, но в большинстве своем - это женщины средних лет. Также, подвержены риску заболеть диабетики, алкоголики и те, кто налегает на жирные продукты и блюда в повседневной жизни.При ожирении печени орган увеличивается в размере, поэтому наполненный желудок может оказывать на него давление, что и вызовет болевые ощущения.Эти симптомы при жировой болезни печени идут под руку друг с другом и сложно не обратить на них внимание.У здорового человека моча должна быть светлой и практически прозрачной. Изменения цвета в темную сторону свидетельствует о проблемах со здоровьем, в частности и об ожирении печени.При печеночном стеатозе в организме повышается количество билирубина, который провоцирует появление желтого оттенка кожи. То же самое происходит и при других заболеваниях печени, поэтому в любом случае следует обратиться к доктору и выяснить причину такого изменения.Если вы заметили у себя подобные симптомы, то первым делом нужно посетить терапевта, который подскажет, к какому врачу следует обратиться далее и какие анализы сдать.К слову, рак печени, который запросто может спровоцировать жировой гепатоз, нередко развивается бессимптомно.