Этот натуральный коктейль поможет снять отеки и похудеть

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Существует масса рецептов коктейлей, которые благотворно воздействовали бы на внешний вид человека и на его вес. В погоне за стройным телом, чего только не придумали, но все-таки один из таких супер-легких "домашних" напитков заслуживает уважения и долгие годы находится на пике популярности.Речь идет о воде, которую автор коктейля назвала "Сасси". В ее состав входят - вода, свежий огурец, лимон, немного имбиря и свежая мята.Нарезать тонкими кольцами целый, предварительно вымытый, лимон. То же самое проделать с огурцом, только кожуру следует срезать. Корень имбиря очистить и натереть на терке так, чтобы получилась чайная ложка кашицы, если получилось немного больше - ничего страшного. Листики мяты оторвать от стебля и поместить к остальным ингредиентам в 3-литровую банку.Теперь нужно залить все это двумя литрами очищенной воды комнатной температуры, размешать и поставить в холодильник. Новую порцию коктейля нужно готовить вечером.- ускорение обмена веществ;- очищение кровеносных сосудов;- снижение уровней глюкозы и холестерина;- нормализация артериального давления;- тонизирующий, бодрящий эффект;- снятие отеков, что особенно будет заметно по лицу;- укрепление иммунитета за счет поступления полезных веществ - витамина С и фитонцидов.Этот коктейль не способен причинить вреда здоровью, поэтому пить его больше одной недели, а особенно тем, кто хочет похудеть.