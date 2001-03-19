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Раздел: Медицина  
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Этот натуральный коктейль поможет снять отеки и похудеть

Этот натуральный коктейль поможет снять отеки и похудетьДиетологи утверждают, что заметные результаты можно будет наблюдать уже на седьмой день употребления этого напитка.

Существует масса рецептов коктейлей, которые благотворно воздействовали бы на внешний вид человека и на его вес. В погоне за стройным телом, чего только не придумали, но все-таки один из таких супер-легких "домашних" напитков заслуживает уважения и долгие годы находится на пике популярности.

Речь идет о воде, которую автор коктейля назвала "Сасси". В ее состав входят - вода, свежий огурец, лимон, немного имбиря и свежая мята.

Готовится этот чудо-коктейль так: Нарезать тонкими кольцами целый, предварительно вымытый, лимон. То же самое проделать с огурцом, только кожуру следует срезать. Корень имбиря очистить и натереть на терке так, чтобы получилась чайная ложка кашицы, если получилось немного больше - ничего страшного. Листики мяты оторвать от стебля и поместить к остальным ингредиентам в 3-литровую банку.

Теперь нужно залить все это двумя литрами очищенной воды комнатной температуры, размешать и поставить в холодильник. Новую порцию коктейля нужно готовить вечером.

Полезные свойства воды Сасси:

- ускорение обмена веществ;

- очищение кровеносных сосудов;

- снижение уровней глюкозы и холестерина;

- нормализация артериального давления;

- тонизирующий, бодрящий эффект;

- снятие отеков, что особенно будет заметно по лицу;

- укрепление иммунитета за счет поступления полезных веществ - витамина С и фитонцидов.

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Этот коктейль не способен причинить вреда здоровью, поэтому пить его больше одной недели, а особенно тем, кто хочет похудеть.
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 Теги: коктейль, отечность, похудение

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Сегодня, 17:05 » Автор: Валерия Янобекова
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