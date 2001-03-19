Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека

Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека

Похожие новости по теме

Преждевременный уход на пенсию грозит ранней смертью Ранний уход на пенсию, о котором мечтают миллионы обладателей нелюбимой работы, смертельно опасен, как показало исследование.

Медики подсказали способ сохранить здоровье после 60 лет Продолжение рабочей деятельности после 60 лет улучшает самочувствие и помогает сохранить здоровье на достаточно высоком уровне.