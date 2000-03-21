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Названы первые признаки инсульта

Названы первые признаки инсультаИнсульт поражает преимущественно пожилых людей.

Инсульт является серьезной проблемой для людей во всем мире, и считается третьей наиболее распространенной причиной смерти, а также основной причиной возникновения инвалидности у людей старше 40-летнего возраста.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Инсульт является заболеванием, которое поражает преимущественно пожилых людей, хотя он может произойти и у более молодых мужчин и женщин.

Риск нападения значительно увеличивается с возрастом. Например, среди людей от 45 до 55 лет риск получить инсульта составляет примерно 1 на 1000 человек каждый год. В то же время, в возрасте между 65 и 75 лет этот риск составляет 1 на 30 человек

Первые признаки инсульта зависят от того места в мозге, а котором было кровоизлияние или повреждения тканей. Наш мозг состоит из двух полушарий, каждое из которых отвечает за контроль и активность противоположной стороны тела. Повреждение одного полушария приводит к нарушениям в функционировании противоположной стороны тела. Таким образом, левое полушарие мозга приводит к проблемам в правой стороне тела и наоборот.

Первые признаки инсульта могут появиться следующими симптомами:

односторонняя слабость или онемение конечностей

парез или паралич одной стороны тела

затуманенное зрение на одном или обоих глазах

расстройство языка

двигательные расстройства

дисбаланс

проблемы с распознаванием и идентификацией объектов

проблемы с подсчетом, письмом и чтением

расстройства или полное отсутствие ощущения на одной стороне тела

внезапное и очень сильное головокружение

внезапная и очень сильная головная боль, которая отличается от стандартной головной боли

тошнота и рвота

затрудненное глотание.

Часто через несколько минут после появления первых симптомов человек теряет сознание.

Признаки малых геморрагических инсультов у женщин и мужчин оказываются не так агрессивно, и зависят от кровотечения. Таким образом, в случае геморрагического инсульта могут быть следующие симптомы:

боль в лобной зоне (если кровоизлияние произошло именно там), гемипарез или двусторонний паралич мышц,

боль в височной области и проблемы со зрением

боль в теменно-височной зоне и сенсорные нарушения

боль в затылочной части, отсутствие видения на одну половину поля зрения.

В некоторых случаях геморрагический инсульт имеет так называемые менингеальные симптомы:

болезненность при моргании

светобоязнь

чувствительность к звуку

судороги

бред и галлюцинации

нарушения сознания.

Особое беспокойство первые признаки инсульта у женщин, так как слабый пол гораздо сложнее переносит эту болезнь, смертность среди женщин выше, а реабилитация проходит дольше. Если вы не можете определить инсульт, попросите человека улыбнуться, поднять руки и повторить за вами какую-то фразу.

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Если улыбка на лице будет несимметричной, вы заметите слабость мышц рук или проблемы с речью, то речь идет о предвестнике инсульта. Заметив такие признаки, вы должны немедленно предоставить человеку посильную помощь и вызвать скорую.
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 Теги: Инсульт, признаки инсульта

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Вчера, 23:13 » Автор: Едгар Букмирза
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