Врачи назвали лучший овощ для профилактики рака и омоложения

Огурцы несут в себе массу бонусов для здоровья, если потреблять их регулярно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style Огурцы — прекрасные источники фитонутриентов, среди которых флавоноиды, лигнаны и тритерпены, известные своими антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми преимуществами.В дополнение к этому, кожура огурца содержит важную для нормального пищеварения клетчатку и бета-каротин, способствующий улучшению иммунной функции, зрения и состояния кожи.Огурцы могут похвастаться низким содержанием калорий, углеводов, натрия, жиров и холестерина.Так, средний огурец содержит всего 16 калорий, но при этом 4% суточной нормы калия, 3% суточной нормы клетчатки, 19% суточной нормы витамина К и 4% суточной потребности в витамине С.ГидратацияОгурцы на 95% состоят из воды, что делает их не столько альтернативой, сколько дополнением к тем двум литрам воды, которые следует выпивать каждый день. Эксперты в области правильного питания говорят, что 20-30% воды мы можем и должны получать из продуктов питания, так что огурцы здесь окажутся отличным выбором.Профилактика ракаОгурцы содержат множество фитонутриентов. Наиболее интересными из них являются кукурбитацины, которые относятся к классу тетрациклических тритерпеноидов и делают кончик огурца горьким.В последние годы исследования этих веществ ведутся особенно активно, а одно из исследований 2010 года, опубликованное в Scientific World Journal, позволило даже говорить о том, что именно кукурбитацины способны помочь в создании эффективного лекарства от рака. Journal of Cancer Research, например, сообщает, что кукурбитацины подавляют рост клеток рака поджелудочной железы почти на 50%.В то же время лигнаны, другие фенольные соединения, содержащиеся в огурцах, способны защитить от рака путем работы с бактериями в пищеварительном тракте. British Journal of Cancer приводит данные исследований 2009 года, согласно которым лигнаны снижают риск развития рака молочной железы. А исследователи Научного медицинского института Лайнуса Полинга обнаружили, что при регулярном поступлении лигнанов в организм снижается риск развития рака простаты.Здоровье костейУченые из медицинского центра Мэрилендского университета выяснили, что витамин К имеет важное значение для здоровья костей. В частности, достаточное его потребление снижает риск переломов, а в сочетании с витамином D — уплотняет костную ткань и положительно влияет на баланс кальция.Молодость клетокКак и другие продукты с высоким содержанием антиоксидантов, огурцы позволяют нашему организму нормально функционировать. Но не только. По данным исследований, антиоксидантные соединения мешают образованию свободных радикалов, что, в свою очередь, запускает в клетках процессы восстановления (то есть, омоложения). Иными словами, точно так же, как ломтики огурца на лице могут снять отеки и воспаления, салат из огурцов улучшит состояние ваших внутренних органов.Здоровье сердцаУпотребление в пищу свежих фруктов и овощей самых разных видов связано с уменьшением риска развития таких заболеваний, как болезни сердца, диабет, инсульт и ожирение. Но в отношении проблем с сердцем и сосудами огурцы могут быть особенно полезны за счет содержания в них здоровой дозы калия. Исследование, опубликованное в Archives of Internal Medicine, показало, что 4,069 мг калия ежедневно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца на 37% и 49% соответственно.Нормализация пищеваренияЗа счет содержания в них большого количества клетчатки и воды, огурцы естественным образом нормализуют пищеварительные процессы и решают проблему запоров. Ученые из Университета Тафтса говорят о том, что вы можете получить даже больше преимуществ, если будете есть не свежие, а соленые огурцы. Дело в том, что в процессе ферментации огурцы насыщаются пробиотиками, которые культивируют полезные бактерии в кишечнике. Это, впрочем, касается лишь домашних солений, так как в баночках из супермаркета могут содержаться ненужные консерванты и стабилизаторы.Улучшение памятиОгурцы содержат физетин, который в последнее время все чаще связывают с защитой нервных клеток от повреждений, улучшением памяти и снижением риска развития болезни Альцгеймера.