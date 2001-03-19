Раздел: Медицина
Названы продукты, способствующие запоминанию информации
Эти продукты рекомендуется употреблять перед важными экзаменами.
Перед важными экзаменами каждый мечтает о волшебных препаратах, которые помогут запоминать гигантские объемы информации за ночь. Помочь в этом могут знакомые всем продукты. Что же нужно съесть, если предстоит напрячь мозг? Рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
КАКАО
В какао содержится теобромин и огромное количество антиоксидантов. Этот коктейль усиливает мозговое кровообращение и прилив крови к важнейшим участкам мозга. В результате улучшается реакция, память, способность к решению задач. Причем ученые выявили опытным путем, что после употребления чашки какао эффект длится более трех часов. Плюс к этому улучшается настроение и исчезает депрессивный синдром. Это для сдающих сессию тоже крайне важно.
Идеальный напиток для тех, кому предстоит мозговой штурм: смешать столовую ложку какао и ложку кофе. Добавить по щепотке корицы и кайенского перца и заарить все это молоком.
ЯГОДЫ
Как ни странно, но ягоды для мозга даже полезнее, чем рыба. Особо отличаются черника, малина, ежевика. Все они хороши тем, то содержат много антиоксидантов и биофлавоноидов.
Черника, по данным ученых, улучшает способность к обучению. Если начать за две-четыре недели до важнейших экзаменов есть ягоды, то в исходе дела можно не сомневаться. Черника борется со старением мозга, улучшает внимание. Некоторым аналогом черники можно считать голубику и землянику. В них также содержатся вещества, улучшающие деятельность мозга.
Малина и клюква насыщают клетки кислородом. Клюква к тому же укрепляет сосуды.
Коктейль для мозга: горсть черники, малины, земляники измельчить на блендере, смешать с пюре банана и йогуртом.
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
В рыбе содержатся фосфор, омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они просто незаменимы для мозга, так как улучшают состояние сосудов и кровоснабжение клеток мозга. Для тех, кому предстоит мозговой штурм, особенно полезны жирные сорта рыбы типа скумбрии, лосося, форели, семги, тунца.
Не менее важно употреблять перед экзаменами морепродукты. И особенно полезны устрицы. В них содержится большой процент цинка и железа. Цинк отвечает за остроту ума, быстроту реакций, сообразительность и способность вспоминать информацию.
ОРЕХИ
Орехи и семечки считаются важными продуктами для мозга благодаря наличию в них жирных кислот.
Польза орехов заключается в омега-3 кислотах. Также в грецких орехах имеется вещество, которое способствует выработке серотонина, гормона счастья и удовольствия. Содержащиеся в грецком орехе витамины С и РР улучшают мозговую активность. Не менее полезны для мозга кешью и миндаль.
В бразильском орехе много селена. Селен считается крайне важным элементом для мозга. Особенно хорошо препараты селена снимают синдром тревожности. Прием селена улучшает работу мозга и повышает интеллект, улучшает память. Кроме как в бразильском орехе, селен содержится в проростках пшеницы, зерновых, чесноке, помидорах.
В тыквенных семечках, как и в морепродуктах, много цинка. Это улучшает память и хорошо влияет на остроту ума.
КОФЕ
Кофе нужно сдающим экзамены вовсе не для того, чтобы не заснуть. На самом деле в кофе содержится целый букет витаминов, минералов, антиоксидантов, биологически активных веществ. Это позволяет не допускать старения мозга, активизировать его работу и обновлять клетки.
Лучше всего кофе удается стимулировать мозговую деятельность благодаря содержанию в нем кофеина. Кофеин в кофе усиливает прилив крови к клеткам мозга и улучшает когнитивные способности..
Кофе для мозга полезен как без сахара, так и с сахаром. И чем регулярнее пьется кофе, тем лучше оно действует на мозг. Считается даже, что те, кто регулярно пьют по 1-2 чашки кофе в день, не будут болеть болезнью Альцгеймера.
ЧАЙ
Чай немногим уступает кофе в области стимуляции мозговой активности. В чае также содержатся биологически активные вещества, выступающие аналогами кофеина, но действующие более продолжительно и мягко.
Особенно много таких веществ в зеленом чае. Антиоксидантов и витаминов в нем так много, что чай считается настоящей зеленой лабораторией по улучшению деятельности мозга. Интересно, что для того чтобы польза зеленого чая для улучшения сообразительности была больше, его надо не заваривать, а есть в измельченном виде.
СИЛА В ТРАВАХ
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Эфирные масла и прочие вещества, содержащиеся в них, для мозга не менее важны. Так, в карри содержится куркумин. Это вещество улучшает когнитивные функции и борется со старением клеток мозга.
Перед важными экзаменами каждый мечтает о волшебных препаратах, которые помогут запоминать гигантские объемы информации за ночь. Помочь в этом могут знакомые всем продукты. Что же нужно съесть, если предстоит напрячь мозг? Рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
КАКАО
В какао содержится теобромин и огромное количество антиоксидантов. Этот коктейль усиливает мозговое кровообращение и прилив крови к важнейшим участкам мозга. В результате улучшается реакция, память, способность к решению задач. Причем ученые выявили опытным путем, что после употребления чашки какао эффект длится более трех часов. Плюс к этому улучшается настроение и исчезает депрессивный синдром. Это для сдающих сессию тоже крайне важно.
Идеальный напиток для тех, кому предстоит мозговой штурм: смешать столовую ложку какао и ложку кофе. Добавить по щепотке корицы и кайенского перца и заарить все это молоком.
ЯГОДЫ
Как ни странно, но ягоды для мозга даже полезнее, чем рыба. Особо отличаются черника, малина, ежевика. Все они хороши тем, то содержат много антиоксидантов и биофлавоноидов.
Черника, по данным ученых, улучшает способность к обучению. Если начать за две-четыре недели до важнейших экзаменов есть ягоды, то в исходе дела можно не сомневаться. Черника борется со старением мозга, улучшает внимание. Некоторым аналогом черники можно считать голубику и землянику. В них также содержатся вещества, улучшающие деятельность мозга.
Малина и клюква насыщают клетки кислородом. Клюква к тому же укрепляет сосуды.
Коктейль для мозга: горсть черники, малины, земляники измельчить на блендере, смешать с пюре банана и йогуртом.
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
В рыбе содержатся фосфор, омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они просто незаменимы для мозга, так как улучшают состояние сосудов и кровоснабжение клеток мозга. Для тех, кому предстоит мозговой штурм, особенно полезны жирные сорта рыбы типа скумбрии, лосося, форели, семги, тунца.
Не менее важно употреблять перед экзаменами морепродукты. И особенно полезны устрицы. В них содержится большой процент цинка и железа. Цинк отвечает за остроту ума, быстроту реакций, сообразительность и способность вспоминать информацию.
ОРЕХИ
Орехи и семечки считаются важными продуктами для мозга благодаря наличию в них жирных кислот.
Польза орехов заключается в омега-3 кислотах. Также в грецких орехах имеется вещество, которое способствует выработке серотонина, гормона счастья и удовольствия. Содержащиеся в грецком орехе витамины С и РР улучшают мозговую активность. Не менее полезны для мозга кешью и миндаль.
В бразильском орехе много селена. Селен считается крайне важным элементом для мозга. Особенно хорошо препараты селена снимают синдром тревожности. Прием селена улучшает работу мозга и повышает интеллект, улучшает память. Кроме как в бразильском орехе, селен содержится в проростках пшеницы, зерновых, чесноке, помидорах.
В тыквенных семечках, как и в морепродуктах, много цинка. Это улучшает память и хорошо влияет на остроту ума.
КОФЕ
Кофе нужно сдающим экзамены вовсе не для того, чтобы не заснуть. На самом деле в кофе содержится целый букет витаминов, минералов, антиоксидантов, биологически активных веществ. Это позволяет не допускать старения мозга, активизировать его работу и обновлять клетки.
Лучше всего кофе удается стимулировать мозговую деятельность благодаря содержанию в нем кофеина. Кофеин в кофе усиливает прилив крови к клеткам мозга и улучшает когнитивные способности..
Кофе для мозга полезен как без сахара, так и с сахаром. И чем регулярнее пьется кофе, тем лучше оно действует на мозг. Считается даже, что те, кто регулярно пьют по 1-2 чашки кофе в день, не будут болеть болезнью Альцгеймера.
ЧАЙ
Чай немногим уступает кофе в области стимуляции мозговой активности. В чае также содержатся биологически активные вещества, выступающие аналогами кофеина, но действующие более продолжительно и мягко.
Особенно много таких веществ в зеленом чае. Антиоксидантов и витаминов в нем так много, что чай считается настоящей зеленой лабораторией по улучшению деятельности мозга. Интересно, что для того чтобы польза зеленого чая для улучшения сообразительности была больше, его надо не заваривать, а есть в измельченном виде.
СИЛА В ТРАВАХ
Читайте также: Медики рассказали о серьезной опасности солений
Эфирные масла и прочие вещества, содержащиеся в них, для мозга не менее важны. Так, в карри содержится куркумин. Это вещество улучшает когнитивные функции и борется со старением клеток мозга.
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