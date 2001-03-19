Раздел: Медицина
Правила здорового питания, о которых полезно не забывать
Диетологи в очередной раз напомнили,как правильно питаться, чтобы быть здоровым.
Подавляющее большинство современных женщин и мужчин все чаще стали задаваться вопросом "как правильно питаться?", потому что здоровый образ жизни сейчас в моде и каждый хочет оставаться бодрым, сильным, стройным и продвинутым во всех отношениях, не пить никаких таблеток и пореже бывать в медучреждениях.
Диетологи неоднократно называли самые главные правила здорового питания, но их почему-то игнорируют или упускают из виду, поэтому они перечислили их снова:
Вести дневник питания. Он поможет вам контролировать себя и следить за тем, как реагирует организм на тот или иной продукт.
Пить много очищенной воды. Как известно, вода для человеческого организма считается самым необходимым продуктом, поддерживающим его. Минимум, за день нужно выпивать 1,5 л воды, не считая других вариантов жидкостей.
Не менее 3 основных приемов пищи и 2 дополнительных. Частое питание поможет ускорить обмен веществ, что благотворно отразиться на пищеварительной системе и не только.
Умеренные порции. Это позволит человеку держать себя в форме, но при этом не голодать.
Баланс белков, жиров и углеводов. Это обязательное условие правильного питания, которое соблюдают лишь немногие. Если вы не можете разобраться сами в том, сколько белков, жиров и углеводов вам нужно употреблять за день, обратитесь к диетологу.
Изучать этикетки продуктов. На них практически все написано, исключая недобросовестных производителей, которые скрывают некоторые вредные для здоровья ингредиенты.
Сосредотачиваться на еде во время трапезы. Не отвлекайтесь, когда сидите за столом. Если вы будете есть и смотреть телевизор или читать газету, то вы не почувствуете насыщения и, скорее всего, съедите больше, чем положено.
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Важный совет от диетологов: иногда балуйте себя чем-то вкусным, например, шоколадом или тортом, если вы испытываете от съеденного кусочка неподдельное удовольствие. Но в данном случае слово "иногда" играет ключевую роль, стоит об этом помнить.
Подавляющее большинство современных женщин и мужчин все чаще стали задаваться вопросом "как правильно питаться?", потому что здоровый образ жизни сейчас в моде и каждый хочет оставаться бодрым, сильным, стройным и продвинутым во всех отношениях, не пить никаких таблеток и пореже бывать в медучреждениях.
Диетологи неоднократно называли самые главные правила здорового питания, но их почему-то игнорируют или упускают из виду, поэтому они перечислили их снова:
Вести дневник питания. Он поможет вам контролировать себя и следить за тем, как реагирует организм на тот или иной продукт.
Пить много очищенной воды. Как известно, вода для человеческого организма считается самым необходимым продуктом, поддерживающим его. Минимум, за день нужно выпивать 1,5 л воды, не считая других вариантов жидкостей.
Не менее 3 основных приемов пищи и 2 дополнительных. Частое питание поможет ускорить обмен веществ, что благотворно отразиться на пищеварительной системе и не только.
Умеренные порции. Это позволит человеку держать себя в форме, но при этом не голодать.
Баланс белков, жиров и углеводов. Это обязательное условие правильного питания, которое соблюдают лишь немногие. Если вы не можете разобраться сами в том, сколько белков, жиров и углеводов вам нужно употреблять за день, обратитесь к диетологу.
Изучать этикетки продуктов. На них практически все написано, исключая недобросовестных производителей, которые скрывают некоторые вредные для здоровья ингредиенты.
Сосредотачиваться на еде во время трапезы. Не отвлекайтесь, когда сидите за столом. Если вы будете есть и смотреть телевизор или читать газету, то вы не почувствуете насыщения и, скорее всего, съедите больше, чем положено.
Читайте также: Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека
Важный совет от диетологов: иногда балуйте себя чем-то вкусным, например, шоколадом или тортом, если вы испытываете от съеденного кусочка неподдельное удовольствие. Но в данном случае слово "иногда" играет ключевую роль, стоит об этом помнить.
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