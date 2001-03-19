Правила здорового питания, о которых полезно не забывать

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Подавляющее большинство современных женщин и мужчин все чаще стали задаваться вопросом "как правильно питаться?", потому что здоровый образ жизни сейчас в моде и каждый хочет оставаться бодрым, сильным, стройным и продвинутым во всех отношениях, не пить никаких таблеток и пореже бывать в медучреждениях.Диетологи неоднократно называли самые главные правила здорового питания, но их почему-то игнорируют или упускают из виду, поэтому они перечислили их снова:Он поможет вам контролировать себя и следить за тем, как реагирует организм на тот или иной продукт.Как известно, вода для человеческого организма считается самым необходимым продуктом, поддерживающим его. Минимум, за день нужно выпивать 1,5 л воды, не считая других вариантов жидкостей.Частое питание поможет ускорить обмен веществ, что благотворно отразиться на пищеварительной системе и не только.Это позволит человеку держать себя в форме, но при этом не голодать.Это обязательное условие правильного питания, которое соблюдают лишь немногие. Если вы не можете разобраться сами в том, сколько белков, жиров и углеводов вам нужно употреблять за день, обратитесь к диетологу.На них практически все написано, исключая недобросовестных производителей, которые скрывают некоторые вредные для здоровья ингредиенты.Не отвлекайтесь, когда сидите за столом. Если вы будете есть и смотреть телевизор или читать газету, то вы не почувствуете насыщения и, скорее всего, съедите больше, чем положено.иногда балуйте себя чем-то вкусным, например, шоколадом или тортом, если вы испытываете от съеденного кусочка неподдельное удовольствие. Но в данном случае слово "иногда" играет ключевую роль, стоит об этом помнить.