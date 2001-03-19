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Раздел: Медицина  
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Осторожно: это может замедлить метаболизм вашего организма

Осторожно: это может замедлить метаболизм вашего организмаДиетологи объяснили, от чего может замедлиться метаболизм.

Метаболизм - это сложные химические обменные процессы, происходящие внутри человеческого организма. Если процесс метаболизма ускорен или движется в нормальном темпе, то человек чувствует себя активным и бодрым. В случае замедления, наоборот, появляется ощущение усталости и сонливости.

Диетологи составили целый список вещей, которые негативно влияют на метаболизм и ведут к его замедлению:

Частые "читмилы". Это довольно распространенное название того, что человек в определенный день или час может позволить себе есть что угодно и в любом количестве. Обычно читмил - вознаграждение за выдержанную диету или еще какое-то достижение. Эксперты против такого поощрения, ведь благодаря ему метаболизм замедляется от переизбытка калорий и жиров, потребляемых человеком.

Обезвоживание. Немногие люди до конца понимают, что дефицит жидкости приводит к обезвоживанию, а отсюда появляются видимые и невидимые проблемы со здоровьем, например, замедление метаболизма и преждевременное старение. Нужно пить много воды.

Строгие диеты. Даже абсолютно здоровым людям диетологи не советуют прибегать к помощи строгих диет. В них нет никакой необходимости и похудеть на 5, 10, 30 и более килограммов можно при помощи сбалансированного рациона, небольшого дефицита калорий и повышения активности. А диеты и жесткие ограничения ведут к медленному обмену веществ, запорам, быстрому возвращению сброшенных кг и так далее.

Малоподвижный образ жизни. Если человек все время лежит, его организм получает сигнал о том, что наступила фаза для отдыха и он перестает выполнять те функции, которые должен. В том числе замедляется и метаболизм.

Дефицит углеводов, жиров и кальция. Эти составляющие участвуют в обменных процессах и если их не хватает, то организм испытывает стресс и перестает функционировать или делает это медленно.

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Исключите все вышеперечисленные факторы из своей повседневной жизни и тогда никаких проблем с метаболизмом, а также возможных осложнений у вас не появится.
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 Теги: метаболизм, замедление

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Сегодня, 11:36 » Автор: Валерия Янобекова
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