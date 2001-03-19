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Раздел: Медицина  
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Как поправить эмоциональное здоровье: проверенные методы

Как поправить эмоциональное здоровье: проверенные методыМедики подсказали, как улучшить качество своего настроения и жизни в целом.

Межсезонные перепады настроения негативно отражаются на повседневной жизни и самочувствии людей.

Управлять своими эмоциями умеет не каждый, поэтому врачи назвали факторы, которые помогут поправить эмоциональное здоровье и почувствовать себя хорошо:

- прислушайтесь к себе и постарайтесь понять, почему та или иная эмоция одолевает вас, как она влияет на ваше настроение;

- занимайтесь хобби, так вы сможете отвлечься от насущных проблем;

- развивайтесь в профессиональном плане, не стойте на месте, так ваша самооценка поднимется, а вместе с ней улучшится и эмоциональный фон;

- помогайте нуждающимся и не стесняйтесь просить кого-то о помощи;

- уделяйте время лично на свои потребности, старайтесь час-два в день находиться в полном одиночестве, когда вы сможете собрать все свои мысли воедино и разобрать их по полочкам.

Что есть, чтобы наладить эмоциональный фон?

Американские ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили, что некоторые продукты питания благотворно воздействуют на психику и эмоциональное здоровье людей.

Все полезные в данном случае продукты являются ценными источниками магния, это: орехи, бобовые, бананы, шоколад и какао, семечки, отруби, шпинат, финики и другие сухофрукты.

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Включите в рацион питания продукты, обогащенные магнием, и внедрите в жизнь привычки, описанные выше, что в будущем улучшит ваше эмоциональное здоровье и не только.
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 Теги: эмоции, здоровье, питание

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Сегодня, 14:07 » Автор: Валерия Янобекова
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