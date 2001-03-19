Как поправить эмоциональное здоровье: проверенные методы

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Межсезонные перепады настроения негативно отражаются на повседневной жизни и самочувствии людей.- прислушайтесь к себе и постарайтесь понять, почему та или иная эмоция одолевает вас, как она влияет на ваше настроение;- занимайтесь хобби, так вы сможете отвлечься от насущных проблем;- развивайтесь в профессиональном плане, не стойте на месте, так ваша самооценка поднимется, а вместе с ней улучшится и эмоциональный фон;- помогайте нуждающимся и не стесняйтесь просить кого-то о помощи;- уделяйте время лично на свои потребности, старайтесь час-два в день находиться в полном одиночестве, когда вы сможете собрать все свои мысли воедино и разобрать их по полочкам.Американские ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили, что некоторые продукты питания благотворно воздействуют на психику и эмоциональное здоровье людей.Все полезные в данном случае продукты являются ценными источниками магния, это: орехи, бобовые, бананы, шоколад и какао, семечки, отруби, шпинат, финики и другие сухофрукты.Включите в рацион питания продукты, обогащенные магнием, и внедрите в жизнь привычки, описанные выше, что в будущем улучшит ваше эмоциональное здоровье и не только.