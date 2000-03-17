» » Об этих целебных свойствах оливкового масла мало кто знает
Раздел: Медицина  
+2

Об этих целебных свойствах оливкового масла мало кто знает

Об этих целебных свойствах оливкового масла мало кто знает Диетологи называют масло оливы самым полезным и рекомендуют употреблять его ежедневно.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал, что оливковое масло приносит исключительную пользу здоровью, а потому употреблять его нужно постоянно.

Стоимость масла оливы для многих людей является неподъемной, в связи с чем его попросту не покупают и, соответственно, не могут определить, на самом ли деле оно такое полезное, как о нем говорят.

Диетологи настоятельно рекомендуют не экономить на своем здоровье и хотя бы изредка позволять себе оливковое масло, потому что оно обладает целым перечнем целебных свойств:

- практически не окисляется во время термической обработки и не содержит большого количества насыщенных жиров, за счет чего его можно использовать для обжаривания продуктов и не беспокоиться о своем здоровье, так как в этом масле не образуются канцерогены;

- улучшает когнитивные способности мозга и укрепляет память за счет наличия в своем составе Омега-3 жирных кислот;

- имеет легкий слабительный эффект, что полезно для людей с избыточной массой тела;

- обладает мощным желчегонным эффектом, благодаря чему можно предотвратить образование камней в желчном пузыре;

- помогает вылечить язву желудка и гастрит, если употреблять его ежедневно три месяца подряд в чистом виде по десертной ложке натощак;

- снижает уровень плохого холестерина и улучшает состояние сосудов;

- замедляет естественные процессы старения организма и сохраняет молодость;

- восстанавливает поврежденные волосы, если делать из масла маску, добавив к нему немного уксуса;

- препятствует образованию растяжек (стрий), а также хорошо увлажняет и питает кожу.

Читайте также: Американские ученые назвали необычный продукт для понижения давления

Особенно полезно оливковое масло первого отжима, а если добавить его в салат из свежих овощей и зелени, то польза для организма будет колоссальная.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: оливковое масло, польза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:33 » Автор: Валерия Янобекова
     1403
     0

Похожие новости по теме

Пять причин ввести в свой рацион оливковое масло Пять причин ввести в свой рацион оливковое масло

Оливковое масло полезно для здоровья и красоты.

Обнаружено новое полезное свойство оливкового масла Обнаружено новое полезное свойство оливкового масла

Это масло способствует профилактике инфарктов.

Медики рассказали о полезных свойствах льняного масла Медики рассказали о полезных свойствах льняного масла

Льняное масло обладает массой уникальный свойств, оказывающих пользу человеку и его здоровью.

Веские причины включить в рацион оливковое масло Веские причины включить в рацион оливковое масло

Масло оливы отличается от других видов масел своими полезными свойствами, поэтому диетологи советуют употреблять его каждый день.

Польза оливкового масла: мифы и правда Польза оливкового масла: мифы и правда

Теперь вы точно будете знать, полезно ли оливковое масло и какие факты о нем можно считать ложными.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх