Об этих целебных свойствах оливкового масла мало кто знает

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Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал, что оливковое масло приносит исключительную пользу здоровью, а потому употреблять его нужно постоянно.Стоимость масла оливы для многих людей является неподъемной, в связи с чем его попросту не покупают и, соответственно, не могут определить, на самом ли деле оно такое полезное, как о нем говорят.- практически не окисляется во время термической обработки и не содержит большого количества насыщенных жиров, за счет чего его можно использовать для обжаривания продуктов и не беспокоиться о своем здоровье, так как в этом масле не образуются канцерогены;- улучшает когнитивные способности мозга и укрепляет память за счет наличия в своем составе Омега-3 жирных кислот;- имеет легкий слабительный эффект, что полезно для людей с избыточной массой тела;- обладает мощным желчегонным эффектом, благодаря чему можно предотвратить образование камней в желчном пузыре;- помогает вылечить язву желудка и гастрит, если употреблять его ежедневно три месяца подряд в чистом виде по десертной ложке натощак;- снижает уровень плохого холестерина и улучшает состояние сосудов;- замедляет естественные процессы старения организма и сохраняет молодость;- восстанавливает поврежденные волосы, если делать из масла маску, добавив к нему немного уксуса;- препятствует образованию растяжек (стрий), а также хорошо увлажняет и питает кожу.Особенно полезно оливковое масло первого отжима, а если добавить его в салат из свежих овощей и зелени, то польза для организма будет колоссальная.