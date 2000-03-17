Раздел: Медицина
Об этих целебных свойствах оливкового масла мало кто знает
Диетологи называют масло оливы самым полезным и рекомендуют употреблять его ежедневно.
Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал, что оливковое масло приносит исключительную пользу здоровью, а потому употреблять его нужно постоянно.
Стоимость масла оливы для многих людей является неподъемной, в связи с чем его попросту не покупают и, соответственно, не могут определить, на самом ли деле оно такое полезное, как о нем говорят.
Диетологи настоятельно рекомендуют не экономить на своем здоровье и хотя бы изредка позволять себе оливковое масло, потому что оно обладает целым перечнем целебных свойств:
- практически не окисляется во время термической обработки и не содержит большого количества насыщенных жиров, за счет чего его можно использовать для обжаривания продуктов и не беспокоиться о своем здоровье, так как в этом масле не образуются канцерогены;
- улучшает когнитивные способности мозга и укрепляет память за счет наличия в своем составе Омега-3 жирных кислот;
- имеет легкий слабительный эффект, что полезно для людей с избыточной массой тела;
- обладает мощным желчегонным эффектом, благодаря чему можно предотвратить образование камней в желчном пузыре;
- помогает вылечить язву желудка и гастрит, если употреблять его ежедневно три месяца подряд в чистом виде по десертной ложке натощак;
- снижает уровень плохого холестерина и улучшает состояние сосудов;
- замедляет естественные процессы старения организма и сохраняет молодость;
- восстанавливает поврежденные волосы, если делать из масла маску, добавив к нему немного уксуса;
- препятствует образованию растяжек (стрий), а также хорошо увлажняет и питает кожу.
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Особенно полезно оливковое масло первого отжима, а если добавить его в салат из свежих овощей и зелени, то польза для организма будет колоссальная.
Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал, что оливковое масло приносит исключительную пользу здоровью, а потому употреблять его нужно постоянно.
Стоимость масла оливы для многих людей является неподъемной, в связи с чем его попросту не покупают и, соответственно, не могут определить, на самом ли деле оно такое полезное, как о нем говорят.
Диетологи настоятельно рекомендуют не экономить на своем здоровье и хотя бы изредка позволять себе оливковое масло, потому что оно обладает целым перечнем целебных свойств:
- практически не окисляется во время термической обработки и не содержит большого количества насыщенных жиров, за счет чего его можно использовать для обжаривания продуктов и не беспокоиться о своем здоровье, так как в этом масле не образуются канцерогены;
- улучшает когнитивные способности мозга и укрепляет память за счет наличия в своем составе Омега-3 жирных кислот;
- имеет легкий слабительный эффект, что полезно для людей с избыточной массой тела;
- обладает мощным желчегонным эффектом, благодаря чему можно предотвратить образование камней в желчном пузыре;
- помогает вылечить язву желудка и гастрит, если употреблять его ежедневно три месяца подряд в чистом виде по десертной ложке натощак;
- снижает уровень плохого холестерина и улучшает состояние сосудов;
- замедляет естественные процессы старения организма и сохраняет молодость;
- восстанавливает поврежденные волосы, если делать из масла маску, добавив к нему немного уксуса;
- препятствует образованию растяжек (стрий), а также хорошо увлажняет и питает кожу.
Читайте также: Американские ученые назвали необычный продукт для понижения давления
Особенно полезно оливковое масло первого отжима, а если добавить его в салат из свежих овощей и зелени, то польза для организма будет колоссальная.
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